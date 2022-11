Le nouveau Twitter Blue est officiel à 7,99€ avec la certification

Twitter a été mis à jour aujourd'hui sur iOS sans préciser les changements apportés. Pourtant, il s'agit d'une version très importante qui intègre la nouvelle formule d'abonnement Twitter Blue, qui permettra aux utilisateurs de payer 7,99 dollars par mois pour être vérifiés sur la plateforme, avec d'autres avantages comme la réduction de la publicité et des réponses prioritaires. Elon Musk avait prévu d'augmenter le prix de Twitter Blue dès sa prise de pouvoir, d'abord à 20 dollars, puis à 8 dollars.

Selon les notes de version de l'app sur l'App Store, les utilisateurs de Twitter aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande pourront s'abonner à Twitter Blue et devenir automatiquement vérifiés avec une coche bleue. La France sera probablement concernée dans un second temps.



C'est une décision très critiquée car, outre l'augmentation du prix qui double, la coche bleue vient de perdre de sa valeur. En effet, il suffit désormais de payer pour être certifié, alors qu'avant cette distinction était réservée à des comptes importants et officiels. Notre compte iSoft l'affiche d'ailleurs fièrement.

Selon une responsable produit de Twitter, malgré la mise à jour de l'application, le nouveau Twitter Blue n'est pas encore opérationnel car le réseau effectue des tests en "temps réel". Certains utilisateurs pourraient voir des changements dans leur application après la mise à jour, d'autres devront patienter.



Voici l'annonce officielle :

Dès aujourd'hui, nous ajoutons de nouvelles fonctionnalités à Twitter Blue et d'autres seront bientôt disponibles.

Obtenez Twitter Blue pour 7,99 $/mois si vous vous inscrivez maintenant.

- Cochez la case bleue : Le pouvoir au peuple : Votre compte sera marqué d'une coche bleue, tout comme les célébrités, les entreprises et les hommes politiques que vous suivez déjà.



Prochainement...

- Deux fois moins de publicités et de bien meilleures publicités : Puisque vous soutenez Twitter dans sa lutte contre les robots, nous allons vous récompenser en vous offrant la moitié des publicités et en les rendant deux fois plus pertinentes.

- Publier des vidéos plus longues : Vous allez enfin pouvoir publier des vidéos plus longues sur Twitter.

- Classement prioritaire pour le contenu de qualité : Votre contenu sera classé en priorité dans les réponses, les mentions et les recherches. Cela permet de réduire la visibilité des escroqueries, des spams et des robots.

Disponibilité : Twitter Blue avec vérification est actuellement disponible sur iOS aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.