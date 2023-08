Les abonnés Twitter Blue peuvent maintenant cacher leur certification

Auparavant, la certification était quelque chose permettant d’identifier un vrai compte, aujourd’hui, n’importe qui peut l’avoir en payant un abonnement à renouvellement mensuel ou annuel. Si avant la certification était synonyme de popularité et de fiabilité, elle signifie aujourd’hui que l’utilisateur a « juste payé pour l’obtenir ».

Twitter vous propose de cacher votre certification et de garder presque tout les avantages Blue

Dans une récente mise à jour, Twitter a donné à ses utilisateurs payants la possibilité de cacher leur certification. Les abonnés de Twitter Blue ont maintenant l’option de “masquer votre coche bleue” sur le Web et les applications mobiles, rendant leur statut d’abonné payant moins visible.



Cette coche bleue peut être masquée sur le profil des utilisateurs et leurs publications, mais certaines fonctionnalités pourraient encore révéler un abonnement actif et certaines pourraient ne pas être disponibles lorsque la coche est masquée.

Avec l’instauration de la vérification par abonnement d’Elon Musk, les utilisateurs ont rapidement identifié ceux qui payaient pour la vérification sur Twitter avant que Twitter ne retire les coches bleues des anciens comptes vérifiés et modifie la manière dont elles étaient affichées. Cela a provoqué des moqueries, ce qui a gêné beaucoup d’utilisateurs qui voulaient pourtant bénéficier de tous les avantages de Twitter Blue, mais qui n’accordait pas forcément d’importance à la coche bleue.



En souscrivant à Twitter Blue, le service ajoute maintenant une coche bleue optionnelle au profil de l’utilisateur avec une date “vérifié depuis”. Les anciens comptes vérifiés incluent la date à laquelle un compte a été initialement vérifié avant le système d’abonnement Blue.

Twitter a sorti pour tt les utilisateurs Blue la fonction pour cacher sa certif pic.twitter.com/w0yVIcOJSQ — Lucas 𝕏 (@biertester) August 2, 2023

