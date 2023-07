Twitter lance une nouvelle mesure restrictive pour les non-abonnés à Twitter Blue

Depuis que Twitter est dirigé par Elon Musk, l'abonnement Twitter Blue a pris une importance toute particulière. Aujourd'hui, si vous êtes un utilisateur de Twitter et que vous n'avez pas l'abonnement, vous aurez moins de portée pour vos tweets, vous aurez une limitation dans la quantité de tweets visibles par jour et... vous aurez une limite dans l'envoi des messages privés !

Twitter ajoute une limitation d'envoi de messages pour les comptes non certifiés

À travers un tweet publié il y a quelques heures, Twitter vient d'annoncer l'instauration de limites quotidiennes pour le nombre de messages directs (DM) que les comptes non vérifiés peuvent envoyer. Cette mesure assez surprenante vise à lutter contre le spam, un problème récurrent sur Twitter et souvent dénoncé par Elon Musk. Pour bénéficier d'un envoi illimité de messages directs, les utilisateurs devront souscrire à l'abonnement payant : Twitter Blue. Ce qui reste inconnu, c'est le nombre exact de messages directs autorisés par jour pour les comptes non vérifiés, une information qui n'a pas été indiquée, malgré le lancement de la mesure restrictive hier.



Twitter a également déployé une nouvelle configuration pour les messages directs (DM) visant à réduire le spam et à promouvoir l'abonnement payant Twitter Blue. Selon cette configuration, les messages directs provenant d'utilisateurs vérifiés non suivis sont redirigés vers une boîte de réception secondaire, afin d'offrir aux utilisateurs une expérience plus claire et sans spam.

En plus de ces restrictions sur les messages directs, Musk a instauré des limites "temporaires" pour la lecture des tweets. Celles-ci permettent aux abonnés de Twitter Blue de lire plus de tweets que les utilisateurs non vérifiés. Cependant, il n'est pas clair si ces limites sont toujours en vigueur ou non, mais ce ne serait pas surprenant que ce soit le cas, car on voit régulièrement des abonnés non certifiés se plaindre sur Twitter à ce sujet.

En instaurant ces nouvelles mesures, Twitter espère non seulement lutter contre le spam, mais également attirer plus d'utilisateurs vers son abonnement payant Twitter Blue. Avec un contenu de qualité garantie et un accès illimité aux fonctionnalités, Twitter Blue pourrait devenir une option de plus en plus séduisante pour les utilisateurs assidus de la plateforme.

Last week we gave users the option to limit their Direct Message inbox to only verified users and people they follow. And now we're seeing a 70% reduction in spam in Direct Messages compared to last week.



This work is ongoing, and we'll continue to make changes to fight spam to… https://t.co/O8eWwqVdVJ — Twitter Support (@TwitterSupport) July 22, 2023

Télécharger l'app gratuite Twitter