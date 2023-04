Twitter : réelle certification ou Twitter Blue ? Faire la différence est devenue difficile !

Dès son arrivée à la tête de Twitter, Elon Musk a fait face à une difficulté de taille : la perte de milliers d'annonceurs qui ne veulent pas voir leur image associer à celle du milliardaire aux humeurs et décisions parfois excessives. Pour remplacer cette perte financière, Elon Musk a eu l'idée de miser sur l'abonnement Twitter Blue. Une option qui donne des avantages en plus et... la certification. La petite coche bleue est désormais accessible à n'importe qui et depuis aujourd'hui, il devient quasiment impossible de savoir si un compte a payé Twitter Blue ou s'il a la certification réelle.

Nouvelle étape dans la stratégie d'Elon Musk

Et c'est reparti pour un tour !

Elon Musk a pris une nouvelle décision en ce qui concerne l'encoche présente sur les comptes Twitter. Alors que le milliardaire prévoyait de supprimer la certification des comptes notoires dès le 1er avril pour tous ceux qui refuseraient de payer l'abonnement Twitter Blue, voici maintenant que le patron de Twitter a changé d'avis.



Depuis hier soir, on peut apercevoir un nouveau message quand on clique sur une coche bleue de certification :

Ce compte est certifié, car il est abonné à Twitter Blue ou parce qu'il avait obtenu une certification avec l'ancien système. En savoir plus

Vous l'aurez compris, Elon Musk a choisi la carte de la confusion. Il n'est plus possible de savoir si un compte Twitter est certifié ou s'il paie l'abonnement à Twitter Blue. Cette démarche pourrait faire changer d'opinion de nombreux utilisateurs de Twitter qui avaient peur que ce soit mal vu d'acheter la certification pour leur compte.



En effet, depuis plusieurs mois, Elon Musk fait tout pour vous inciter à souscrire à Twitter Blue. Il faut dire que les résultats sont plus que décevants, car selon de récents rapports, l'abonnement du célèbre réseau social aurait attiré que 0,2% des utilisateurs dans le monde. Un nombre dérisoire qui ne permet pas d'amortir la perte financière liée à la fuite des annonceurs depuis l'arrivée d'Elon Musk au poste de PDG de Twitter.

Une astuce pour savoir si la coche bleue vient de Twitter Blue ou non

Si Elon Musk a été malin sur ce coup-là, des utilisateurs Twitter comme @biertester ont trouvé la combine pour savoir si un compte a payé sa certification ou si celle-ci a été délivrée par l'ancienne direction du réseau social.



Auparavant, quand un compte Twitter arrivait avec succès au bout d'une demande de certification, celui-ci recevait une notification de félicitations et un follow automatique de la part du compte officiel "Twitter Verified". Pour faire simple, ce compte a systématiquement suivi (jusqu'au rachat) les comptes qui ont eu la chance d'obtenir la certification.



L'astuce est de vérifier si le compte Twitter qui possède la certification est suivi par @Verified. Si c'est le cas, cela signifie qu'il s'agit d'une vraie certification, dans le cas contraire, c'est une certification liée à Twitter Blue.

Du coup comment reconnaître une certif legit comparé à une certif Twitter Blue ? Simple : si @verified fait partie des followers d’un utilisateur : certif legit, sinon : certif Blue https://t.co/Q33CWQYWQk — Lucas  (@biertester) April 3, 2023



Télécharger l'app gratuite Twitter