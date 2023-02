Twitter Blue : l'abonnement payant n'intéresse personne !

Twitter Blue n'attire pas les foules. Selon les chiffres récemment publiés sur le web, seulement 0.1 % des utilisateurs du réseau social se sont abonnés au service. Pas de quoi renflouer les caisses, ce qui est pourtant vital pour les mois et années à venir.

Les statistiques sont effarantes… Actuellement, Twitter compte environ 350-400 millions d'utilisateurs à travers la planète. En ce qui concerne l'abonnement payant lancé par Elon Musk, Twitter Blue, le nombre d'inscrits serait à peine de 290 000 abonnés, dont 180 000 aux États-Unis.



Concrètement, moins de 0.2 % des utilisateurs de Twitter sont abonnés à Twitter Blue et payent l'abonnement mensuel pour posséder quelques avantages supplémentaires. Une donnée négative qui ne doit pas faire sourire le milliardaire.

Sur le plan financier, les 290 000 comptes concernés auraient généré des gains à hauteur de 28 millions de dollars. Cela représente à peine 1 % du chiffre d'affaires du réseau social. Musk a récemment indiqué que les comptes de l'entreprise sont globalement à l'équilibre, difficile à croire avec de tels chiffres.



Les statistiques évoquées ci-dessus proviennent de documents consultés par le média The Information, mais également du chercheur Travis Brown, qui possède un outil pour suivre le nombre d'abonnés à Twitter Blue. Les deux sources sont d'ailleurs en phase sur les résultats.

Pour rappel, Twitter Blue est disponible en France depuis le 3 février. L'abonnement mensuel offre en échange le badge de certification qui a tant fait parler ces derniers mois, la possibilité de modifier un tweet publié ou encore la publication de vidéos avec une qualité optimale.

