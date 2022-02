Instagram sur iPad ? Son patron assure que cela n’intéresse personne

Instagram a deux points communs avec WhatsApp : l’app a été rachetée par Facebook et n’existe pas sur iPad. Depuis le début, Instagram ne fonctionne que sur iPhone, ou bien en version étirée sur tablette. Alors que de nombreux utilisateurs réclament une adaptation en bonne et due forme, le patron d'Instagram, Adam Mosseri, a de nouveau tenté de défendre cette décision, mais avec une excuse plutôt bidon...

Instagram n’arrivera pas sur iPad

C'est loin d'être la première fois qu'Instagram revient sur le devant de la scène à propos de son incapacité à créer une application dédiée sur tablette. L'année dernière, Mosseri a déclaré qu'une application Instagram sur iPad "serait agréable à réaliser", mais qu'Instagram avait "beaucoup à faire et seulement un nombre limité de développeurs, alors elle n'a pas été retenue". Il a donné une réponse presque identique en 2020.

Cette fois-ci, Mosseri a adopté une approche légèrement différente pour répondre à cette demande. En réponse à un tweet de Marques Brownlee sur l'absence d'une application iPad en 2022, Mosseri a cette fois reconnu qu'Instagram recevait beaucoup ce genre de requête, tout en expliquant simultanément qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs d'iPad pour justifier le travail.

Yup, we get this one a lot. It's still just not a big enough group of people to be a priority. Hoping to get to it at some point, but right now we're very heads down on other things. — Adam Mosseri (@mosseri) February 27, 2022



Mosseri a écrit :

Oui, nous recevons souvent cette demande. Ce n'est toujours pas un groupe de personnes assez important pour être une priorité. J'espère pouvoir m'y atteler à un moment donné, mais pour l'instant, nous sommes très occupés par d'autres choses.

Dans un tweet suivant, Mosseri a ajouté :

J'appelle ça des "fonctionnalités définitives". Des choses comme la prise en charge du mode sombre, les publications programmées, une application iPad, la suppression d'une photo dans un carrousel, etc.

Oh it does, for sure, but:

1/ each surface adds overhead; we support iOS, Android, www, and IG Lite, and Android is the largest

2/ TikTok and YouTube are behemoths, people share more in messages than they do to Stories or Feed, so we need to adapt

3/ we are leaner than you think — Adam Mosseri (@mosseri) February 27, 2022



Enfin, le dernier tweet :

Chaque plateforme ajoute des frais généraux ; nous prenons en charge iOS, Android, www et IG Lite, et Android est la plus importante.

TikTok et YouTube sont des mastodontes, les gens partagent plus dans les messages que dans les Stories ou les Feed, nous devons donc nous adapter.

Nous sommes plus légers que vous ne le pensez.

Une histoire à dormir debout ?

La réponse du patron n’est pas satisfaisante et se contredit elle-même. Il tente d'affirmer qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs d'iPad pour justifier la création d'une application iPad dédiée, tout en disant qu'Instagram reçoit régulièrement cette demande. C’est le serpent qui se mord la queue, d’autant qu’avec une bonne adaptation sur tablette, Insta pourrait attirer de nombreux clients potentiels. Et quand on sait qu'Apple a probablement expédié plus de 51 millions d'iPad sur l'année 2021...



Avec les revenus que le service engrange, une version iPad ne serait pas un luxe, d’autant que le réseau social a perdu du temps et de l’argent sur des nouvelles fonctionnalités à plusieurs reprises par le passé.

