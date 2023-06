Le patron explique comment l'algorithme d'Instagram fonctionne

Adam Mosseri, le PDG d'Instagram, le réseau social appartenant à Meta depuis son rachat pour un milliard de dollars en 2012, a récemment abordé les idées reçues concernant le fonctionnement de l'application et a dévoilé de nouvelles fonctionnalités améliorées de la plateforme. Cette intervention avait pour objectif de fournir une explication détaillée du système de classement d'Instagram et de présenter de nouvelles fonctionnalités développées en réponse aux commentaires des créateurs.

Le patron explique comment Instagram décide de ce que vous voyez

Mosseri a expliqué que Instagram utilise plusieurs algorithmes, classificateurs et processus, chacun ayant un objectif spécifique. L'objectif global est de personnaliser l'expérience des utilisateurs afin de maximiser le temps qu'ils passent sur la plateforme. Alors que Twitter a publié une partie du code de son algorithme, la filiale de Meta se contente de l'expliquer.

Ainsi, chaque partie de l'application - le fil d'actualité, les Stories, Explore, Reels, la recherche, et bien d'autres - dispose de son propre algorithme adapté à la manière dont les utilisateurs l'utilisent. Les usagers ont également la possibilité de personnaliser davantage leur expérience grâce à des fonctionnalités telles que Close Friends, Favoris et les Abonnements.

Le patron d'Insta a ensuite expliqué comment chaque partie de l'application est classée, en commençant par Reels, le clone de TikTok. Comme Explore, la partie Reels permet de découvrir de nouveaux contenus et affiche principalement des vidéos de comptes que les utilisateurs ne suivent pas encore. Le processus de classement est similaire et se concentre sur les vidéos susceptibles d'intéresser (et souvent d'amuser) les utilisateurs. Les principaux critères pris en compte sont l'activité de l'utilisateur, l'historique de l'utilisateur avec la personne qui a publié la vidéo, les informations sur la vidéo et la popularité de l'auteur de la vidéo.

Explore fonctionne de la même manière et recommande des photos et des vidéos provenant de comptes non suivis par les utilisateurs. Les critères de classement sur Explore sont basés sur la popularité de la publication, l'activité de l'utilisateur dans cet onglet, l'historique des interactions avec la personne qui a posté la publication et les informations sur cette personne.

Le PDG a également expliqué le classement des Stories, qui sont principalement partagées par des comptes suivis. Sans surprise, les Stories sont classées en fonction de l'historique de visualisation, de l'historique d'engagement et de la relation entre l'utilisateur et l'auteur.

Enfin, Adam Mosseri a mentionné le fil d'actualité, qui présente un mélange de contenus provenant de comptes suivis, de contenus recommandés et de publicités. Les critères de classement dans cette partie incluent l'activité de l'utilisateur, des informations sur la publication, des informations sur l'auteur et l'historique des interactions de l'utilisateur avec cet auteur.

Ces mises à jour et informations fournies par Instagram offrent une plus grande transparence sur le fonctionnement de la plateforme et témoignent de son engagement à améliorer l'expérience utilisateur, en particulier pour les créateurs. Comme l'a souligné Mosseri, l'objectif est de trouver un équilibre entre le contenu que les utilisateurs suivent et le contenu de nouveaux comptes qu'ils pourraient trouver intéressants.



Bien évidemment, le patron n'a pas dévoilé les secrets de ses algorithmes qui sont si précis qu'ils peuvent parfois être effrayants. Vous avez tous certainement des histoires à raconter sur les contenus proposés, anticipant dans certains cas vos besoins. On en parle dans les commentaires !

Télécharger l'app gratuite Instagram