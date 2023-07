Le patron d'Instagram est catégorique, Android est meilleur qu'iOS

Le PDG d'Instagram, Adam Mosseri, a récemment déclaré que "Android est désormais meilleur qu'iOS", ce qui n'est probablement pas l'avis des clients Apple. Meta étant connue pour son opposition farouche à la firme de Cupertino, tout en restant disponible à travers plusieurs applications sur les appareils de la marque.

Instagram préfère Android

Cette prise de position de Mosseri a été formulée lors d'une discussion sur Threads en réponse à une question posée par MKBHD. Cette déclaration soulève des questions sur la façon dont les préférences personnelles de Mosseri peuvent influencer la feuille de route d'Instagram et de Threads.

Cependant, il est plus réaliste de penser que Mosseri utilise régulièrement à la fois des appareils iPhone et Android, et que les décisions de développement sont basées sur des considérations plus larges, comme le nombre d'utilisateurs par plateforme. Instagram ne peut pas se passer de l'une ou l'autre, ce serait un suicide économique.



Malgré tout, cette pique à l'encontre d'Apple explique peut-être pourquoi nous n'avons toujours pas d'application Instagram sur iPad, Mosseri ayant précédemment avoué que bien qu'une application dédiée serait intéressante, cela n'est pas encore une priorité en raison des ressources limitées d'Instagram.



Adam Mosseri a expliqué l'an dernier :

Ce n'est pas encore un groupe suffisamment important pour en faire une priorité. J'espère m'y atteler à un moment donné, mais pour l'instant, nous sommes très concentrés sur d'autres choses. C'est ce que j'appelle les "fonctionnalités définitives". Des choses comme la prise en charge du mode sombre, les posts programmés, une application iPad, la suppression d'une photo d'un carrousel, etc.

Malheureusement, l'absence d'Instagram et de Threads sur des plateformes autres que l'iPhone peut être frustrante pour les utilisateurs. De plus, Instagram ne permet pas aux utilisateurs de Mac d'utiliser la version iPhone sur leurs ordinateurs M1 / M2, ce qui est décevant compte tenu des capacités de ces processeurs (et très facile à faire tourner pour les développeurs de Meta).



Reste que l'utilité d'Instagram et autre TikTok étant de plus en plus discutée, les jeunes perdant leur vie sur ces réseaux, plutôt que d'apprendre, de découvrir le monde et d'échanger réellement avec leurs proches.



Et vous, vous en pensez quoi ?

Télécharger l'app gratuite Instagram