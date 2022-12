Le test 2022 des assistants virtuels de MKBHD place Siri deuxième

Siri n'est pas le pire assistant vocal sur les téléphones à l'heure actuelle, en tout cas d'après le Youtuber MKBHD. Dans sa dernière vidéo, Marques Brownlee de son vrai nom, réalise un test comparatif avec les quatre assistants virtuels sur smartphone. Découvrez comment se place Siri face à ses concurrents en 2022.

Siri est sur le poduium

Cette confrontation entre assistants vocaux est la suite d'un test similaire partagé en 2017. Cinq ans plus tard, MKBHD couronne toujours Google Assistant de la première place, tandis qu'Amazon Alexa se classe bon dernier. Il ne s'agit pas d'une comparaison d'enceintes intelligentes.

Alors qu'est-ce qui empêche Siri d'être le meilleur assistant vocal dans le test de MKBHD ? Tout se résume aux minuteurs et aux questions de suivi.



Siri sur le HomePod et même l'Apple Watch peut gérer plusieurs minuteries, mais le domaine principal de Siri sur l'iPhone ne s'occupe que d'une minuterie unique en 2022. A contrario, l'exécution de plusieurs minuteries avec le contrôle vocal sur un smartphone est juste la norme pour Google Assistant.



D'après le test, Siri et Google Assistant sont compétitifs en matière de vitesse, même si Siri et l'assistant vocal Bixby de Samsung connaissent un temps de latence plus important que Google et Alexa.

Les quatre assistants excellent à répondre lorsqu'on leur pose une question spécifique. Cependant, ce sont les questions de suivi qui font le plus défaut à Bixby et Alexa. Siri et Google sont meilleurs lorsqu'il s'agit de poser des questions dans le cadre d'une conversation, mais le test de MKBHD montre que Google Assistant est capable de maintenir le contexte plus longtemps que Siri.



Siri n'est pas non plus à la hauteur lorsqu'il s'agit de contrôler des appareils. Google Assistant et Bixby de Samsung sont capables de lancer des enregistrements vocaux et de lire une série spécifique sur Netflix. Siri semble se contenter de lancer les applications pertinentes sans aller au bout de la requête.



De même, le manque de coopération de Siri lorsqu'on lui demande de prendre un selfie est peut-être surprenant. Google Assistant lance l'application Appareil photo, passe à l'appareil photo frontal et déclenche un compte à rebours avant de prendre la photo. Siri lance l'appareil photo alors que le contrôle vocal est parfaitement capable de piloter l'application Appareil photo sur l'iPhone.

Comment améliorer Siri ?

Pour que Siri prenne la tête de ce classement, il lui faudra étendre la prise en charge des minuteries multiples sur iPhone, garder le contexte plus longtemps et accélérer les temps de réponse. Bien évidemment, Siri est certainement le meilleur dans l'écosystème Apple, le constructeur américain ayant toujours la manie de verrouiller ses systèmes.



Voici la vidéo de MKBHD :

Que pensez-vous de Siri en français ? Il est moins doué que sa version anglaise utilisée par le Youtuber.