Apple perd une place sur le marché mondial des PC/Mac au T2 2022

Quand on mentionne Apple auprès des investisseurs, la majorité regarderont en premier les ventes d'iPhone, ce qui est normal puisqu'il s'agit de la première source de revenue d'Apple. Cependant, ce qui est très observé également, ce sont les ventes de Mac, ce qui n'est pas surprenant quand on connaît l'incroyable marge de bénéfice que réalise Apple quand un MacBook ou iMac trouve un nouveau propriétaire. Au second trimestre de 2022, les ventes de Mac ont déçu, toutefois il y a des explications !

Apple chute de la 4e à la 5e place

Mauvaise nouvelle pour les ventes de Mac durant le second trimestre de 2022, d'après une étude de IDC, on constate une forte baisse dans les expéditions, ce qui provoque sans surprise la perte d'une place pour Apple. La firme de Cupertino se retrouve à la cinquième position derrière les constructeurs de PC les plus populaires qui commercialisent des modèles moins coûteux.



Les ventes de Mac ont chuté de 22,5 % entre le deuxième trimestre de 2021 et le même trimestre de cette année, notons par ailleurs une baisse de 15,3 % des expéditions mondiales de PC en glissement annuel. Cette tendance prouve que les consommateurs n'ont pas eu une perte d'intérêt soudaine envers les Mac, mais plutôt qu'ils n'ont peut-être pas pu trouver du stock, comme chez la concurrence frappée aussi par la pénurie des puces.

Jitesh Ubrani, directeur de la recherche pour les appareils mobiles d'IDC a déclaré :

Les peurs d'une récession continuent d'augmenter et d'affaiblir la demande dans tous les segments. La demande des consommateurs pour les PC s'est affaiblie à court terme et risque de périr à long terme à mesure que les consommateurs deviennent plus prudents quant à leurs dépenses et s'habituent à nouveau à l'informatique sur tous les types d'appareils tels que les téléphones et les tablettes. Pendant ce temps, la demande commerciale a été plus forte, bien qu'elle ait également diminué à mesure que les entreprises retardent leurs achats.

Ce qui est surprenant avec cette étude, c'est que quand on compare les résultats du second trimestre de 2022 avec ceux du second trimestre de 2019 (avant la pandémie Covid-19), on constate que les ventes de PC et Mac sont largement supérieures. Cela s'explique par la demande des consommateurs qui ont toujours besoin de s'équiper pour travailler depuis chez eux. Certains avaient choisi de commencer le travail à distance avec un ancien ordinateur puis ont décidé de le renouveler pour travailler dans de meilleures conditions.



Cependant, ne mettons pas tout sur le dos de la pandémie, Apple a perdu aussi énormément de ventes à cause des prix élevés des dernières générations de MacBook.

L'autre explication, c'est que beaucoup de clients attendaient avec impatience la sortie du MacBook Air M2, cela peut justifier la baisse de la demande d'Apple au deuxième trimestre.