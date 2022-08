T2 2022 : les ventes d'Apple Watch ont été décevantes, mais Apple conserve sa place de leader

Une entreprise comme Apple n'a pas d'autres choix que de renouveler régulièrement ses produits, à la fois pour des questions de maintien des performances vis-à-vis des concurrents, pour conserver ses parts de marché, mais aussi pour satisfaire ses investisseurs. Quand un nouveau produit arrive, Apple connaît toujours une phase difficile où les ventes se réduisent considérablement quelques mois avant l'annonce du nouveau modèle. Cette étape inévitable s'est produite au cours du deuxième trimestre de 2022, alors que les consommateurs attendent impatiemment les Apple Watch Series 8, beaucoup semblent avoir décidé de repousser leur achat !

Une part de marché en légère baisse

Depuis le lancement de la première génération d'Apple Watch, Apple domine très largement le marché des montres connectées, tous les cabinets d'analyses vous le confirmeront : c'est un succès international. Toutefois, Apple rencontre aussi des hauts et des bas, comme ses concurrents. L'entreprise a réalisé une mauvaise performance au cours du deuxième trimestre de 2022.



Comme le révèle Counterpoint Research, la part de marché d'Apple est passée de 30,6% (au T2 2021) à 29,3% au cours du dernier trimestre. Bien sûr, cela est très loin d'être catastrophique, mais Apple est tellement habitué à la réussite dans ce secteur que cela a probablement inquiété l'Apple Park !

Le cabinet d'analyse révèle que les ventes d'Apple Watch Series 7 ont été décevantes, cela peut être lié à plusieurs raisons :

L'absence de promotions attractives (Apple et les revendeurs n'ont quasiment fait aucun effort au second trimestre de 2022).

(Apple et les revendeurs n'ont quasiment fait aucun effort au second trimestre de 2022). L'inflation qui pousse les consommateurs à revoir leur priorité et annuler certains achats qui ne sont pas indispensables.

qui pousse les consommateurs à revoir leur priorité et annuler certains achats qui ne sont pas indispensables. L'arrivée de la prochaine génération. Tout le monde le sait, l'Apple Watch Series 8 va être annoncé lors de l'Apple Event du 7 septembre à 19h. Du coup, les clients préfèrent voir d'abord s'il vaut mieux prendre la Series 8 ou profiter d'une Series 7 moins coûteuse grâce à la sortie de la Series 8.

Et chez la concurrence, bon ou mauvais trimestre ?

Une jolie performance pour Samsung, voici comment on pourrait résumer le deuxième trimestre de 2022 pour le géant sud-coréen. Samsung a réussi à expédier davantage de montres connectées dans le monde, ce qui a permis d'augmenter la part de marché de 7,4% à 9,2%. Il est probable que Samsung a récupéré quelques clients Apple qui ont fait une migration d'iOS vers Android dernièrement.



Pour Huawei, c'est la dégringolade. La firme chinoise est perdante dans tous les secteurs : les smartphones, les tablettes, les écouteurs sans fil... C'est une catastrophe depuis le conflit avec l'administration Trump et qui se poursuit avec le gouvernement de Joe Biden. L'entreprise voit sa part de marché s'écrouler en passant de 9% à 6,8% en seulement 1 an !



Parmi les autres marques, on retrouve : l'arrivée de petits nouveaux qui n'étaient pas présents durant la même période l'année dernière : Fire Boltt (6,3%) et Noise (5,9%).



Xiaomi connaît une petite chute, mais qui n'a même pas dû être remarqué en interne tellement qu'elle est minime, la part de marché passe de 4,4% à 4,3%.



Du côté de Garmin qui propose des montres connectées spécialement conçues pour les sports extrêmes, c'est la douche froide, la part de marché passe de 5,5% à 4,3%. La perte de vitesse devrait s'accentuer dans les prochains mois, car Apple prévoit de sortir une Apple Watch Series 8 Pro qui sera... dédiée aux sports extrêmes. Ça risque de faire mal pour Garmin !



Dernier acteur qui a (aussi) baissé, c'est Amazfit. L'entreprise qui n'a aucun lien avec Amazon (oui parce que ça porte à confusion) enregistre une chute de 5,2% à 4,1% de part de marché. Cela représente la perte de plusieurs de dizaines de milliers d'expéditions !