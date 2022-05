T1 2022 : Apple est leader des ventes de smartphones aux États-Unis

Si Samsung affiche des performances impressionnantes dans son pays natal (la Corée du Sud), la tendance est la même du côté d'Apple qui domine les ventes de smartphones aux États-Unis avec une large avance. Selon de récentes données du cabinet Canalys, Apple a surpassé les attentes et les prévisions au cours du premier trimestre de 2022.

L'iPhone est en forme

Pour tenter d'en savoir plus sur les statistiques de ventes des iPhone dans le monde, il est inutile de se rapprocher d'Apple, la firme de Cupertino préfère rester muette pour éviter de divulguer des faiblesses dans les ventes en cas d'une tendance en sa défaveur. Cependant, de nombreux cabinets d'analyses publient régulièrement des rapports détaillés pour fournir une visibilité aux investisseurs afin de leur donner un aperçu des expéditions sur le marché des smartphones.



Canalys qui est l'un des cabinets les plus sérieux vient de mettre en ligne son traditionnel rapport mettant en avant les constructeurs de smartphones qui ont expédié le plus de smartphones aux États-Unis. Les données s'intéressent exclusivement à la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 mars 2022 inclus.



On constate dans un premier temps une belle hausse de 3,7% des expéditions de smartphones en Amérique du Nord, le total représente 39 millions d'unités qui sont arrivées entre les mains des Américains.

Cette prouesse a beaucoup profité à Apple, le géant californien a réussi à expédier 19,9 millions de ses smartphones, on trouve dans le lot des modèles très récents comme les iPhone 13 et les iPhone 12, mais aussi d'anciens modèles moins coûteux qui ont attiré les amateurs de bonnes affaires. La part de marché d'Apple est de 51%, une évolution de 6% par rapport au même trimestre de 2021.



Du côté des concurrents, on retrouve en seconde position la firme sud-coréenne, Samsung. L'entreprise a réussi à expédier 10,5 millions de ses Galaxy, on ressent une certaine "souffrance" de la popularité d'Apple, car Samsung qui est habitué à connaître une croissance permanente aux États-Unis recule de 1% au niveau de sa part de marché.



Loin derrière, on retrouve en 3e place Lenovo avec 4 millions de smartphones expédiés, TCL à la 4e position avec 1,4 million de smartphones écoulés et pour conclure le podium : Google avec seulement 1,2 million de Pixels expédiés.

Dans le détail des parts de marché, Lenovo gagne 3%, TCL perd 1% et Google augmente de 2%.

Brian Lynch, analyste chez Canalys est obligé de reconnaître la domination impressionnante d'Apple pour commencer 2022, il déclare :

Le marché nord-américain des smartphones a été soutenu par la forte croissance d'Apple. Ce trimestre, la grande popularité de l'iPhone 13 a été le principal moteur. Avec une demande mondiale plus incertaine, Apple a transféré plus d'appareils en Amérique du Nord après avoir donné la priorité à d'autres régions au quatrième trimestre 2021, ce qui lui a permis de répondre davantage à la demande et de livrer les commandes en attente du trimestre précédent. De plus, le lancement de la dernière édition de l'iPhone SE offre une option abordable pour de nombreux utilisateurs d'iOS farouchement fidèles d'Amérique du Nord. Bien qu'ils ne soient pas compatibles mmWave, les investissements croissants des opérateurs dans les spectres en bande C et inférieurs à 6 GHz ouvriront la porte à la croissance du marché de l'iPhone SE au cours des prochains trimestres.

La gamme iPhone 13 a réussi à convaincre les consommateurs américains. Du côté des concurrents, Samsung réalise des statistiques assez décevantes, cela reflète des résultats similaires dans d'autres pays dans le monde au premier trimestre de 2022.