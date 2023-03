T4 2022 : Canalys révèle une chute des ventes de Mac aux États-Unis

Des prix élevés, des promotions timides pendant le Black Friday et le Cyber Monday, une absence de nouveaux modèles de Mac, il n'en fallait pas plus pour que les clients Apple repoussent leur idée d'acheter un Mac. Selon un récent rapport de Canalys, les ventes de Mac au cours du quatrième trimestre de 2022 aux États-Unis ont été plus que décevantes !

Apple loin derrière HP et Dell sur le marché américain

Les trois derniers mois de l'année sont les plus importants, avec la période de Black Friday et de Noël, c'est le moment où une entreprise comme Apple réalise son plus gros chiffre d'affaires. Autrement dit, il n'y a pas le droit d'avoir le moindre signe de faiblesse puisque cela profite au concurrent qui augmentera rapidement sa part de marché. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé au quatrième trimestre de 2022 pour Apple.



Comme la firme de Cupertino ne communique pas ouvertement le total des Mac vendus dans un pays spécifique, des sociétés d'analyse comme Canalys s'en chargent avec des chiffres plus ou moins précis, mais qui essaient de se rapprocher le plus possible de la réalité. Selon un rapport, les ventes de Mac ont été décevantes pour cette fin d'année 2022 aux États-Unis.

Au cours du quatrième trimestre de 2022, la part de marché d'Apple sur le marché US des ordinateurs fixe et portable n'était que de 12,6% contre 13,4% à la même période en 2021. Apple n'a expédié que 2 millions de Mac dans le monde, soit 800 000 de moins qu'au 4e trimestre de l'année précédente.



Au niveau de la concurrence, on constate aussi une fin d'année difficile, c'est le cas chez HP qui reste le numéro 1, mais qui voit ses ventes baisser de 14,5%. Même son de cloche chez Dell avec seulement 4 millions de PC vendus contre 5,9 millions au 4e trimestre de 2021. L’unique fabricant à s'en sortir et afficher une croissance satisfaisante, c'est Asus qui a réussi à stabiliser (avec un léger gain) ses ventes comparées à l'année précédente.

Dans son rapport, Canalys prévoit que le marché des ordinateurs fixe et portable aux États-Unis continuera de décevoir en 2023, le cabinet d'analyse s'attend à une baisse globale de 12%.

La possibilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt et d'une certaine instabilité dans le secteur financier indiquent une plus grande incertitude pour la reprise de la demande commerciale. Mais l'amélioration des signes autour du sentiment des affaires, tels que la hausse des indices des directeurs d'achat (PMI) en janvier et février, fournit un certain optimisme pour la reprise plus tard dans l'année, en particulier une fois que les niveaux d'inventaire des canaux se sont normalisés. Pour l'avenir, la reprise du marché des PC s'accélérera en 2024 à mesure que les dépenses de consommation reviennent, que les entreprises effectuent des mises à niveau de Windows 11 et que la demande en matière d'éducation entraîne une vague d'actualisations d'appareils à grande échelle.

Apple se rattrape sur les expéditions d'iPad

Apple a peut-être été mauvais sur les ventes de Mac, mais l'entreprise peut compter sur ses iPad. Le géant californien s'est placé à la première position du marché avec une gigantesque part de marché de 46% et des ventes en hausse de 700 000 exemplaires.

En seconde position, on retrouve Amazon avec 23,6% de part de marché et 3 millions d'expéditions. À la troisième place, on aperçoit Samsung avec 2,1 millions de Galaxy Tab vendus.