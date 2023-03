Apple va faire un don après une tornade dévastatrice dans le sud des États-Unis

Apple n'est pas une entreprise qui pense qu'à l'argent, Tim Cook et l'équipe de direction montrent une fois de plus qu'il est possible d'être à la tête d'une des plus grandes entreprises au monde et de conserver un côté humain et solidaire dans les moments difficiles. Sur son compte Twitter, le CEO d'Apple a annoncé qu'un don financier sera fait à plusieurs villes touchées par une tornade vendredi soir dans le Mississippi.

Des villes entières ont été détruites

Avec son trésor de guerre de plusieurs milliards de dollars, Apple n'hésite pas à venir en aide aux populations qui ont connu des catastrophes naturelles majeures dans le monde. Vendredi dernier, les villes de Silver City et Rolling Fork dans le Mississippi ont été touchées par une tornade qui a détruit des centaines d'habitations et bâtiments publics. Des milliers de personnes dans ces zones ont été évacués suite aux vents violents et à la montée des eaux provoquées par plusieurs heures de pluies intensives.



Selon les services d'urgence de l'Etat du Mississippi (MSEMA), 25 Américains ont perdu la vie piégée dans leur maison ou pendant qu'ils essayaient de fuir pour éviter la tornade. Le gouverneur Tate Reeves a évoqué sur Twitter une tragédie qui a entraîné des dégâts dévastateurs.

Photographie du Los Angeles Times

Face à cette catastrophe naturelle qui fait énormément de bruit dans les médias américains, Apple a décidé de faire une donation pour aider les personnes en difficulté et les services de secours qui interviennent sur le terrain. Cette initiative est habituelle chez Apple, l'entreprise l'a fait pour de nombreux pays à travers le monde. Le montant du don est toujours confidentiel, mais il serait d'après certaines indiscrétions de plusieurs millions de dollars.

Tim Cook a déclaré sur Twitter :

Nous sommes de tout cœur avec les personnes et les communautés touchées par les violentes tempêtes qui ont frappé le sud. Apple fera un don pour aider les secours et équipes gérant la reconstruction.

En plus de ce soutien d'Apple, le Mississippi peut compter sur l'aide fédérale qui est bien plus importante, celle-ci a été déployée par le Président Joe Biden hier après-midi. Grâce à cette action, des financements d'urgences arriveront pour les travaux de réparation, les prêts à taux réduits pour les biens non assurés ainsi que la construction de logements provisoires pour reloger les familles dont la maison a été détruite.