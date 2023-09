Après les États-Unis, les Apple Store du Royaume-Uni commencent à se syndiquer

Apple a tout fait pour contrer le phénomène de syndicalisation de ses Apple Store, malheureusement pour l'entreprise, après les États-Unis, c'est au tour des Apple Store du Royaume-Uni de basculer dans la syndicalisation et d'exiger de meilleures conditions de travail, une meilleure rémunération...

Une situation qui commence à inquiéter Apple

La syndicalisation est le meilleur moyen pour des employés de s'exprimer et de revendiquer de meilleures conditions de travail, davantage de jours de repos ou encore plus de primes. Un récent rapport de 9to5mac explique que l'Apple Store de Southampton vient de se syndiquer au côté des boutiques de Glashow et de White City à Londres. Les employés de l'Apple Store de Southampton dénoncent depuis plusieurs mois des changements inédits introduits par Apple qui posent problème aux salariés, mais aussi aux clients.

Le personnel d'Apple Southampton a officiellement demandé à la direction de reconnaître volontairement notre syndicat. L'UTAW représente déjà une proportion importante de travailleurs du magasin de détail, qui veulent de meilleures conditions de travail, une meilleure sécurité d'emploi et une meilleure rémunération.

Avant de se syndiquer, les employés de l'Apple Store Southampton expliquent qu'ils ont utilisé l'ensemble des outils interne et des moyens de communiquer pour s'exprimer, mais en vain, personne à la direction d'Apple n'a voulu prendre en compte le malaise ambiant et les revendications.

Un membre du syndicat a déclaré :

Apple Retail est présenté comme un employeur de premier plan, mais la réalité est celle d'une main-d'œuvre surmenée et malheureuse. Ils essaient de nous garder doux avec divers avantages, mais ne paient pas assez pour la quantité de travail acharné, les compétences et les connaissances qui sont nécessaires. Nous avons essayé de soulever des problèmes par le biais de forums des employés et de griefs internes, mais ceux-ci sont toujours rejetés avec un faux sourire. C'est pourquoi nous avons décidé de former un syndicat.

Des revendications écrites noires sur blanc

Maintenant que les projecteurs sont braqués sur l'Apple Store de Southampton dans les médias britanniques, les employés syndiqués ont partagé les motifs qui font qu'ils ont choisi de passer au niveau supérieur pour se faire entendre.



Depuis quelques années, plusieurs choses ne vont pas, les salariés de la boutique reprochent à Apple une culture disciplinaire punitive dès qu'un salarié soulève des questions. Le salaire est aussi pointé du doigt, le Royaume-Uni fait face à une inflation très agressive depuis le début de l'année (en particulier sur l'énergie et les médicaments), les employés expliquent qu'ils font face à toujours plus de dépenses au quotidien, mais que leur salaire n'augmente pas.



Pour beaucoup, c'est quelque chose d'incompréhensible, surtout au vu des chiffres d'affaires et bénéfices nets impressionnants que réalise Apple chaque trimestre. Parmi les autres revendications, on retrouve des différences salariales non transparentes, des dispositions de quart de travail inflexibles ou encore une gestion basée sur les métriques.

Apple réagit comme aux États-Unis

Dans les Apple Store américains qui se sont syndiqués, Apple a tout fait pour démotiver les salariés de rejoindre un syndicat ou même de s'exprimer. Le géant californien s'est fait reprendre par deux membres du Congrès et le National Labor Relations Board (NLRB) pour avoir enfreint plusieurs lois sur l'emploi aux États-Unis.



Le son de cloche est exactement le même au Royaume-Uni, voici ce qu'a déclaré le syndicat de l'Apple Store Southampton :

Nos membres s'organisent à Southampton depuis un certain temps et ont fait face à d'importants efforts de lutte syndicale de la part de la part de la direction d'Apple, y compris en victimisant leurs représentants élus et en empêchant le personnel de discuter de leur syndicat au travail. Il est temps pour Apple de reconnaître sa position éthique ténue et de commencer à parler aux travailleurs sur un pied d'égalité.

Suite au souhait de se syndiquer, la loi britannique donne deux semaines à Apple pour reconnaître officiellement le syndicat de l'Apple Store de Southampton. Si le géant californien reconnaît ce nouveau syndicat, cela voudra dire qu'il accepte de futures négociations et qu'Apple sera tenu de consulter le syndicat avant de réaliser des actions pour cet Apple Store.



Si Apple refuse de reconnaître ce syndicat et qu'il y a suffisamment de soutien parmi les travailleurs pour la reconnaissance syndicale, alors le syndicat peut demander une procédure statutaire de reconnaissance auprès de la Central Arbitration Committee (CAC) qui est un organisme indépendant. La CAC évaluera si le syndicat a le soutien de la majorité des travailleurs dans l'unité de négociation proposée.