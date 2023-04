500 000 $ de produits volés dans un Apple Store aux États-Unis

Pour réussir à pénétrer, ils sont entrés dans le magasin (également fermé) d'à côté par effraction avant de détruire le mur qui sépare les deux boutiques pour s'infiltrer sans se faire repérer. Ce n'est que le lendemain matin à l'ouverture que les employés ont constaté les dégâts. Apple devrait pouvoir bloquer tous les appareils à distance via les numéros de série et les numéros IMEI. Malheureusement, la plupart seront revendus avant à des pauvres acheteurs qui ne se seront pas aperçus qu'ils sont volés.

Dimanche dernier, aux alentours de 19 h, l'Apple Store du centre commercial Alderwood à Washington s'est fait cambrioler. Selon le premier rapport d'enquête, les voleurs sont repartis avec un butin estimé à 500 000 $ ! Visiblement bien organisés, les ravisseurs ont réussi à prendre avec eux pas moins de 436 iPhone ainsi que des iPad et des Apple Watch. Assez surprenant, ils n'ont pas touché aux Mac. Un cambriolage pas comme les autres qui s'est déroulé un jour de fermeture de l'Apple Store.

Une opération bien organisée. Il y a quelques jours, des voleurs sont entrés dans un Apple Store fermé pour s'emparer de centaines de produits floqués d'une pomme croquée. Plus de 400 iPhone manquent à l'appel !

