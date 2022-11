Un véhicule fonce tout droit dans la vitrine d'un Apple Store aux États-Unis

Un horrible accident a eu lieu hier matin dans un Apple Store à Boston. Un véhicule a foncé dans la vitrine de la boutique d'Apple et a blessé et tué des personnes qui se trouvaient sur place. L'enquête est en cours pour savoir comment cela a pu arriver.

Une pensée pour les victimes

Récemment, un véhicule s'est engouffré dans la vitrine d'un Apple Store aux États-Unis et a semé le chaos. Hier matin, aux alentours de 11 heures, dans la banlieue de Boston, un SUV de couleur noir est venu s'encastrer dans un Apple Store présent en bord de route.



D'après le premier rapport d'enquête, plusieurs personnes sont gravement blessées. On parle de 19 victimes dont quatre dans un état critique et un mort. De nombreux témoins affirment que le véhicule roulait à une vitesse assez élevée.



Lors d'un point presse, les autorités locales ont déclaré que le conducteur était en garde à vue et qu'une enquête criminelle avait été lancée. Apple a immédiatement réagi suite à ce drame pour apporter son soutien à ses équipes présentes sur place et aux victimes de cet accident improbable.

Nous sommes dévastés par les événements choquants d'Apple Derby Street aujourd'hui et par la perte tragique d'un professionnel qui était sur place pour soutenir la construction récente du magasin. Notre cœur va aux membres de notre équipe et à nos clients qui ont été blessés et à tous ceux qui ont été touchés par ce terrible incident. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les membres de notre équipe et nos clients en cette période très difficile