Apple Store : les ateliers Today at Apple reprennent après 2 ans d'absence aux États-Unis

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Actualité Apple

Julien Russo

Les ateliers en Apple Store permettent de vivre des activités uniques comme des rencontres avec des artistes, apprendre à dessiner sur un iPad avec un Apple Pencil, composer de la musique avec un iPad, mieux connaître le produit Apple qu'on vient d'acheter... Ces moments de découvertes et de convivialités avaient été interrompus aux États-Unis, il y a 2 ans. Aujourd'hui, les choses reviennent progressivement à la normale !

La reprise des Today at Apple

À travers un communiqué de presse, Apple a annoncé à sa clientèle américaine que les inscriptions aux ateliers Today at Apple dans tous les Apple Store aux États-Unis vont bientôt reprendre. En accord avec les autorités, la firme de Cupertino vient d'avoir le feu vert pour organiser à nouveau des ateliers regroupant des dizaines de clients.

Apple est attaché à ces ateliers puisqu'ils permettent de créer un lien entre les consommateurs et ses équipes, c'est un moment de partage qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. De plus, cela incite les clients à venir dans les boutiques d'Apple, ce qui peut pousser à l'achat !

Le géant californien explique dans son communiqué :

À partir du 7 mars, les magasins Apple Store à travers les États-Unis reprendront en personne les sessions Today at Apple pour la première fois depuis le début de la pandémie, et juste à temps pour célébrer le Mois de l'histoire des femmes. Les fans de musique et les créateurs de tous niveaux sont invités à visiter leur Apple Store local pour explorer l'art du remixage avec GarageBand - l'application de création musicale d'Apple - en utilisant la musique de la pop star primée Lady Gaga.

La vice-présidente principale de la vente au détail, Deirdre O'Brien a déclaré :

Nous avons hâte d'accueillir à nouveau un plus grand nombre de nos communautés dans nos magasins pour vivre l'expérience Today at Apple, animée par nos incroyables Apple Creatives. L'expérience de cette connexion dans nos magasins nous a manqué, et nous sommes si heureux que Today at Apple soit de retour en personne.

En France, les ateliers Today at Apple sont revenus depuis le 24 janvier 2022, Apple propose les mêmes ateliers qu'aux États-Unis, on retrouve en ce moment : une session pour apprendre à remixer un titre de Lady Gaga, mettre en scène un portrait, retoucher des photos et monter des vidéos sur l'iPhone...

Les expériences sont nombreuses et Apple présente aussi des ateliers pour les enfants. Les inscriptions pour les Today at Apple sont disponibles sur cette page.



