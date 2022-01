Apple Store : les ateliers Today at Apple reprennent à partir du 24 janvier en France

Apple a toujours vu les ateliers Today at Apple comme un moyen de partager des connaissances, de la créativité et de faire de superbes rencontres avec des musiciens, photographes... Malheureusement, avec la pandémie Covid-19 et les règles de distanciation sociale, ces ateliers n'ont pas pu être maintenus. Bonne nouvelle, l'interruption des ateliers Today at Apple est bientôt terminée en France, une date de reprise a été communiquée.

Les ateliers Today at Apple reviennent le 24 janvier

"Apprenez, créez et trouvez l'inspiration avec Today at Apple", le slogan est là, le bouton pour sélectionner la géolocalisation des Apple Store à proximité de chez soi, les promotions des prochaines séances Today at Apple... La page dédiée aux ateliers en Apple Store reprend du service sur le site français d'Apple.

Dès le 24 janvier, il redevient possible de réserver une ou plusieurs places pour participer à un atelier Today at Apple. La firme de Cupertino a eu le feu vert de la CSSCT (commission de la santé, de la sécurité et des conditions de travail) pour organiser à nouveau les séances avec l'accueil de clients.



Sans surprise, le nombre de participants sera plus réduit que d'habitude et le port du masque sera obligatoire. Toutes les mesures qui existent déjà en Apple Store pour un renseignement, un achat ou une découverte de produits s'appliqueront pendant les ateliers.

Les ateliers Today at Apple pour la reprise

Labo photo pour les enfants (prendre des portraits de famille originaux)

Place aux jeunes photographes lors de cette séance photo sur iPad. Ils trouveront les bons arrière-plans et sources de lumière tout en dirigeant leurs proches. Grâce à Live Photos, ils saisiront l’action puis ajouteront des touches artistiques et du texte à leurs portraits. Recommandé aux familles et aux enfants de 8 à 12 ans.



Donnez du rythme à vos vidéos en manipulant le temps, ou ajoutez un effet dramatique à une scène en la filmant au ralenti. Saisissez un coucher de soleil en accéléré ou en utilisant l’hyperlapse. Cette séance vous permettra d’apprendre à créer des vidéos sur votre iPhone en utilisant tous ces effets. Adapté à tous les niveaux.



Que vous ayez déjà fait de la musique ou non, apprenez à créer un morceau dans GarageBand avec Live Loops. Au cours de cette séance de 30 minutes, vous vous exercerez sur l’iPad à partir de modèles de musique préenregistrés afin de trouver votre groove. Recommandé aux débutants.



Swift est un puissant langage de programmation créé par Apple et utilisé pour concevoir de nombreuses apps connues. Swift Playgrounds est une app pour iPad qui rend le codage interactif et amusant. Lors de cette séance de 60 minutes, nous vous montrerons pas à pas comment coder en utilisant Swift Playgrounds. Séance recommandée aux personnes débutantes à partir de 12 ans.



Transformez une photo du quotidien en œuvre d’art en vous inspirant de trois artistes de New York, Tokyo et Varsovie. Vous créerez un portrait expressif en ajoutant motifs, stickers et couleurs avec l’app Procreate sur iPad Pro, puis lui donnerez vie en l’animant dans un GIF. Le matériel vous sera prêté.



Plein d'autres ateliers sont disponibles pour une inscription à partir du 24 janvier. À noter que certains ateliers vous demandent d'apporter du matériel ou même des effets personnels comme le premier de la liste ci-dessus.

Pour avoir déjà participé à un atelier Today at Apple, l'expérience est vraiment excellente et ça vous permet de passer un bon moment !



La reprise des ateliers Today at Apple n'est pas définitive, cela peut s'interrompre à tout moment selon l'évolution de la pandémie Covid-19. Ça a par exemple été le cas le mois dernier, Apple a demandé à ses boutiques de suspendre les ateliers après une réouverture qui avait eu lieu en août 2021.