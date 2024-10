L’Apple Store de l’Infinite Loop (l’ancien siège) fermera ses portes le 20 janvier

Avant d’être à l’Apple Park, les bureaux d’Apple étaient installés à l’Infinite Loop, un campus à quelques minutes en voiture de l’Apple Park. Quand l’entreprise a déménagé vers son nouveau siège, l’Infinite Loop a continué à être utilisé, à la fois pour les ingénieurs et développeurs, mais aussi pour la vente aux clients via l’Apple Store situé sur le campus. Un récent rapport indique aujourd’hui qu’Apple va fermer cette boutique, ce qui signe la fin progressive de l’existence de l’ancien siège ?

Apple baisse les rideaux de l’Apple Store Infinite Loop

En 2017, Apple a inauguré son spectaculaire Apple Park, doté d’un Visitor Center moderne qui inclut également un Apple Store. Cette ouverture a été le début d’une nouvelle ère pour Apple, symbolisant son évolution constante et son engagement envers l’innovation. Avec le déménagement des employés vers le nouveau campus Apple Park, caractérisé par son impressionnant bâtiment en forme d’anneau, les deux campus - Apple Park et Infinite Loop - ont continué à opérer parallèlement, chacun possédant son propre Apple Store. Toutefois, l’annonce récente de la fermeture de l’Apple Store d’Infinite Loop montrr un changement dans la stratégie d’Apple.



L’Apple Store d’Infinite Loop occupe une place de choix dans le cœur des fans d’Apple. Situé sur l’ancien campus qui a été le siège social de l’entreprise de 1993 à 2017, ce magasin est chargé d’histoire et de souvenirs. Néanmoins, sa proximité avec l’Apple Park a conduit à une certaine redondance entre les deux magasins, un facteur clé dans la décision de fermeture.

Chaque magasin offrait une expérience unique à sa clientèle, notamment avec des t-shirts spéciaux et d’autres goodies devenus des objets de collection. Ces articles exclusifs symbolisent les moments marquants et les étapes clés de l’évolution d’Apple.



La fermeture de l’Apple Store d’Infinite Loop n’entrave en rien la capacité d’Apple à servir ses clients. L’entreprise continue d’opérer à travers son Apple Park Visitor Center, le site web Apple.com et l’application Apple Store, assurant ainsi une continuité de service et une présence mondiale.



Quant aux employés de l’Apple Store d’Infinite Loop, Apple a pris des mesures pour les repositionner au sein de la société, aucune personne ne sera licenciée.

Bien que la fermeture de l’Apple Store d’Infinite Loop marque la fin d’une époque, elle ouvre également la porte à de nouvelles opportunités et innovations. Apple continue de prouver sa capacité à se renouveler, tout en restant fidèle à son héritage et à ses valeurs fondamentales.



