Wallace et Gromit s'affichent sur le siège d'Apple au Royaume-Uni

Apple a dévoilé une nouveauté inattendue pour la période des fêtes : une toute nouvelle animation en stop-motion mettant en scène Wallace et Gromit projetée sur l'emblématique Battersea Power Station de Londres. L'animation de six minutes sera diffusée tous les jours de 17 h à 22 h 30 à partir d'aujourd'hui jusqu'au réveillon du Nouvel An, le tout étant bien évidemment entièrement gratuit.

Dans le cadre de la célèbre campagne « Shot on iPhone » d'Apple, l'animation a été créée par Aardman, le studio à l'origine de Wallace & Gromit. Comme vous vous en doutez, Aardman a filmé son court-métrage en stop-motion à l'aide de la caméra téléobjectif de huit iPhone 16 Pro Max. Oui, il fallait autant d'iPhone apparemment !

Apple explique sur son site :

L'animation transforme littéralement les deux tours emblématiques du Battersea Power Station en sapins de Noël. Dans la vidéo, les spectateurs peuvent regarder Wallace et Gromit décorer les arbres avant de prendre un selfie devant l'affichage terminé.



Certains fans ont déjà assisté à la première hier :



Cracking to be at the launch of the new Wallace and Gromit animation on Battersea Power Station.



🎄Thank you to our friends at Apple for creating a great new Wandsworth Christmas tradition.



Looking forward to more creative fun in our year as London’s Borough of Culture pic.twitter.com/3MDJ5t1Kwn