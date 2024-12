Tim Cook accueille le roi Charles III au siège d’Apple au Royaume-Uni

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a accueilli le roi Charles III lors d’une visite spéciale au siège d’Apple au Royaume-Uni, dans l’historique Battersea Power Station. Tim Cook, actuellement à Londres pour promouvoir un nouvel investissement massif dans le pays, a invité le roi à visiter les bureaux et à rencontrer des étudiants des programmes éducatifs locaux soutenus par Apple.

Tim Cook honoré

Comme l’a rapporté l'entreprise la plus valorisée en bourse, le roi Charles III a été chaleureusement accueilli par des employés d’Apple venus de tout le Royaume-Uni. Les élèves de l’école primaire St. George ont également été invités à participer à un projet créatif pour les fêtes. À l’aide d’iPads, ils ont conçu des œuvres d’art festives, qui ont ensuite été projetées sur le bâtiment lui-même, en guise de spectacle.

Tim Cook a déclaré :

Nous avons été honorés d’accueillir Sa Majesté le roi Charles à Apple Battersea, notre maison au Royaume-Uni, et nous sommes fiers de soutenir le King’s Trust dans son travail essentiel d’éducation et d’autonomisation des jeunes. Nous sommes impatients de poursuivre notre croissance ici, en nous appuyant sur plus de 40 ans d’histoire au Royaume-Uni.

Pour commémorer la visite, Tim Cook a remis au roi Charles III une plaque métallique personnalisée marquant l’occasion. L’événement s’est terminé par une performance en direct de RAYE, un musicien britannique primé.

Soutenir l’innovation étudiante

Apple s’est également associée à The King’s Trust, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni, pour offrir des opportunités éducatives en matière de codage et de compétences numériques. Au cours de l’événement, les étudiants ont présenté leurs projets à Tim Cook et au roi Charles III, soulignant l’impact des programmes éducatifs d’Apple. De quoi, en retour, créer des vocations et de potentiels futurs développeurs Apple.





Plus tôt ce mois-ci, Apple a également collaboré avec le célèbre studio d’animation Aardman pour produire une animation en stop-motion mettant en scène Wallace et Gromit, filmée à l’aide de l’iPhone 16 Pro Max. Cette animation a également été projetée sur les cheminées de la centrale électrique de Battersea, célébrant la créativité et la technologie, tout en mettant en lumière le siège social d'Apple au Royaume-Uni.