À compter du 15 janvier, l'Apple Store Confluence à Lyon ferme pour plusieurs mois

Pendant la phase de rénovation de la boutique, les employés ne seront pas au chômage technique, Apple a pris la décision de transférer ses équipes vers l'Apple Store Part-Dieu, ce qui permettra de mieux gérer la forte fréquentation de cette boutique. Apple s'apprête à inviter ses clients à reporter leur demande de réparation ou leurs achats futurs vers l'Apple Store Part-Dieu. Cette décision d'engager des travaux maintenant n'est pas surprenante, car Apple privilégie toujours les rénovations en début d'année , la période la plus calme après le lancement des nouveaux iPhone et surtout après les achats de Noël ! Jusqu'au 14 janvier inclus, l'Apple Store Confluence restera ouvert de 10h à 20h toute la semaine sauf le dimanche où la boutique est fermée.

Selon un récent rapport de notre confrère MacGeneration , l'Apple Store Confluence à Lyon va être inaccessible à la clientèle du 15 janvier jusqu'à une date non définie en mars. Apple ne le mentionne pas encore sur la page dédiée à la boutique sur son site, mais les clients détenteurs de l'AppleCare qui réclamaient un rendez-vous pour une réparation après le 15 janvier ont eu cette information en avant-première. La raison de la fermeture est simple, Apple va organiser d'importants travaux visant à rénover sa boutique de 1 200 m². Le géant californien estime qu'aujourd'hui, l'Apple Store Confluence doit avoir une approche plus moderne auprès des consommateurs.

Mauvaise nouvelle si vous habitez à Lyon et que vous avez besoin de vous rendre prochainement en Apple Store pour une prestation technique ou un achat. Apple annonce à ses clients que l'Apple Store Confluence va temporairement baisser son rideau pour plusieurs mois. Découvrez pourquoi cette fermeture soudaine !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.