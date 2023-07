Apple Store en ligne : l'option emballage cadeau disparaît dans plusieurs pays

L'un des avantages de l'Apple Store en ligne était l'option d'emballage cadeau qui était proposé au cas où vous souhaitiez offrir la commande à un proche. Cette option était ultra-populaire pendant la période de la Saint-Valentin et même durant Noël. Malheureusement, Apple vient de supprimer cette possibilité lors de la validation du panier dans plusieurs pays à travers le monde.

L'option emballage cadeau disparaît

Depuis de nombreuses années, Apple proposait une option qui consistait à emballer votre commande dans un papier-cadeau avec un joli ruban rouge "Signature" accompagné d'une petite carte de vœu avec le logo Apple et un message personnalisé. Quand cette option est apparue, la firme de Cupertino souhaitait faciliter la vie des consommateurs, l'objectif était que le client reçoive le colis, sorte le produit du carton puis l'offre directement, pas besoin de gérer lui-même l'emballage du produit Apple dans un papier-cadeau.

À notre grand regret, Apple vient de supprimer l'option "emballage cadeau" de l'Apple Store en ligne, celle-ci a disparu il y a quelques heures aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour. Les autres pays vont probablement encore avoir l'option quelques jours avant que celle-ci disparaisse également.



Désormais, si vous souhaitez recevoir un produit Apple déjà emballé et prêt à offrir, il faudra vous rapprocher d'un revendeur, est-ce que l'emballage sera aussi parfait que le faisait Apple ? Ce sera certainement difficile de trouver mieux et encore plus pour inclure une carte de vœu. Heureusement, Apple n'a pas touché à la gravure personnalisée gratuite pour certains produits, une option très appréciée sur les iPad et surtout sur les AirTags.

