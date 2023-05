L'Apple TV 4K de 2022 apparaît en reconditionné sur l'Apple Store en ligne de plusieurs pays

Sur l'Apple Store en ligne, les promotions n'existent pas, les produits Apple sont toujours vendus à leur prix officiel. L'une des astuces pour quelqu'un qui veut absolument acheter chez Apple directement, c'est de passer par la catégorie reconditionnée de l'Apple Store en ligne. Une technique qui permet d'obtenir de belles ristournes sur des produits Apple qui ne sont pas complètement neufs.

L'Apple TV 4K de 2022 débarque un peu partout

Depuis quelques heures, les américains, canadiens et allemands peuvent acheter une Apple TV 4K de dernière génération à un prix plus accessible que s'il l'achetait en neuf. En effet, le boitier multimédia d'Apple qui se connecte à votre téléviseur est disponible à 139€ chez nos voisins allemands au lieu de 169€, on parle bien de la version Wi-Fi avec le stockage en 64 Go.



La réduction n'est pas énorme, mais cela vous permet quand même d'économiser 30€ sur le prix officiel, un bon plan surtout quand on sait que les réductions chez les revendeurs sont très rares pour l'Apple TV 4K.

La dernière génération d'Apple TV 4K a apporté plusieurs nouveautés : la puce A15 Bionic qui se veut 50% plus rapide en CPU et 30% en GPU, 4 Go de RAM, la prise en charge du HDR10+ (sur les écrans compatibles), un port de charge USB-C sur la Siri Remote et un design plus fin, plus léger et sans ventilateur, ce qui permet un fonctionnement totalement silencieux.



Pour le moment, l'Apple Store en ligne en France ne propose pas d'Apple TV 4K reconditionné, cela peut toutefois arriver à tout moment.

Pour ceux qui ne veulent pas attendre, voici où acheter l'Apple TV 4K 2022 avec parfois des avantages :