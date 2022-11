La nouvelle Apple TV 4K 2022 est disponible à la vente

Comme prévu, la toute nouvelle Apple TV 4K 2022 arrive chez les clients et en magasin en ce vendredi 4 novembre. Il s'agit d'une itération mineure par rapport au modèle 2021, mais qui est loin d'être sans intérêt. La firme de Cupertino vise les clients n'ayant pas encore de box Apple ou qui possèdent un appareil vieillissant.

La nouvelle Apple TV 2022 ne révolutionne rien

Si vous aviez raté la présentation de l'Apple TV 2022, les principales nouveautés de cette troisième génération "4K" sont la puce A15 Bionic qui se veut 50% plus rapide en CPU et 30% en GPU, 4 Go de RAM, la prise en charge du HDR10+ (sur les écrans compatibles), un port de charge USB-C sur la télécommande Siri et un design plus fin, plus léger et sans ventilateur, ce qui permet un fonctionnement totalement silencieux.

Mentionnons également que l'Apple TV 4K est maintenant disponible avec 64 Go de stockage pour un prix de départ qui passe de 199 euros à 169 euros (et 129 $ aux USA). La version à 189 euros dispose de 128 Go de stockage, d'un port Ethernet et d'un support pour le réseau Thread. Le tout sous tvOS 16.



Rappelons que les premiers tests ont tous salué la nouvelle Apple TV 4K, même si son prix est encore un peu élevé par rapport à la concurrence.

