iPhone 16 : Apple utilisera Apple Intelligence comme argument principal de vente

Chaque année, Apple donne des instructions précises à ses Apple Store pour aider à vendre les nouveaux iPhone. Généralement, les arguments passent par la meilleure qualité photo et vidéo ou encore les performances améliorées grâce à la nouvelle puce Ax. Cependant cette année, l’entreprise devrait miser sur Apple Intelligence, du moins aux États-Unis, car ce ne sera pas possible en Europe comme la sortie des fonctionnalités IA sur l’iPhone se feront avec un décalage. Une réunion exceptionnelle dans les Apple Store vient d’être programmée après l’Apple Event du 10 septembre (qui n’est pas encore officialisé).

Apple Intelligence, la clé pour convaincre les clients d’acheter les nouveaux iPhone 16

Alors que l’annonce très attendue de la gamme iPhone 16 approche, de nouvelles informations commencent à filtrer sur la stratégie de lancement d’Apple pour sa dernière gamme de produits. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le géant californien a prévu de faire de “Apple Intelligence”, le principal argument de vente des iPhone 16.



Apple prend très au sérieux la préparation de ses employés pour ce lancement stratégique. En effet, une réunion obligatoire a été programmée pour les employés des Apple Store américains, seulement 48 heures après l’événement de présentation de l’iPhone 16. Cet événement devrait se tenir le 10 septembre, suivi de ces réunions cruciales le soir du 12 septembre ou le matin du 13 septembre, selon les équipes.

Ces sessions auront pour objectif de préparer les équipes de vente aux nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence, afin qu’elles puissent les présenter efficacement aux clients dès l’arrivée des produits en magasin.

Aux États-Unis, “Apple Intelligence” sera l’élément clé de l’argumentaire de vente de l’iPhone 16 pour cette fin d’année. Il est prévu que ces fonctionnalités se déploient dans le reste du monde peu après, bien qu’en Europe, ce lancement pourrait être retardé en raison des vérifications nécessaires pour se conformer à la loi DMA de la Commission européenne.

Un lancement progressif d’Apple Intelligence

Apple Intelligence sera disponible en exclusivité aux États-Unis dès le mois d’octobre. Cette première phase comprendra des outils d’écriture assistée, des résumés de notification et une nouvelle interface pour Siri. Cependant, certaines fonctionnalités avancées, comme “Image Playground”, “Genmoji” et l’intégration de “ChatGPT”, ne seront accessibles qu’avec les mises à jour ultérieures, notamment avec iOS 18.2 ou une version encore plus avancée.



En Europe, le déploiement de ces nouveautés prendra beaucoup plus de temps, on ne sait pas encore quand Apple Intelligence arrivera, mais ce sera probablement vers iOS 18.5 ou iOS 18.6. Apple fait son maximum pour lancer Apple Intelligence, le plus rapidement possible.

Les Apple Store en première ligne pour la présentation des nouveautés

Apple prévoit d’exploiter pleinement ses Apple Store pour faire découvrir “Apple Intelligence” à ses clients. Les employés joueront un rôle majeur en présentant ces nouvelles fonctionnalités lors de démonstrations en magasin. Apple pourrait également organiser des ateliers de découverte pour permettre aux utilisateurs de se familiariser directement avec ces innovations. Ces initiatives visent à assurer que les clients comprennent non seulement les capacités de l’iPhone 16, mais aussi le potentiel de l’intelligence artificielle dans leur quotidien.



Avec les iPhone 16, la firme de Cupertino semble déterminée à capitaliser sur l’intelligence artificielle comme jamais auparavant. “Apple Intelligence” ne sera pas simplement un ajout, mais bien le cœur de l’expérience utilisateur que la firme souhaite proposer, en commençant par les États-Unis avant de s’étendre progressivement au reste du monde. Le succès de cette stratégie dépendra en grande partie de la manière dont les employés d’Apple transmettront cette vision aux clients.



