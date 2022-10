Les 10 nouveautés de l'Apple TV 4K 2022

Apple a surpris tout le monde hier soir en annonçant une nouvelle Apple TV . Déjà mise à jour en 2021, on ne pensait pas la revoir de sitôt dans les annonces de nouveaux produits. Bien évidemment, il n'y a rien de révolutionnaire par rapport au modèle de l'année dernière, mais il est tout de même bon de faire une petite liste des nouveautés.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.