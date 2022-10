Apple TV 4K 2022 : les deux modèles auront 4 Go de RAM !

Apple a dévoilé hier soir l'Apple TV 4K de troisième génération, celle-ci se divise en deux modèles, le premier se connecte qu'en WiFi, le second peut se connecter en WiFi, mais aussi par Ethernet grâce à un port Gigabit. Que ce soit pour l'une ou l'autre, les Apple TV 4K 2022 bénéficieront tous d'une augmentation de mémoire !

4 Go de RAM au lieu de 3 Go

Selon la dernière version du logiciel de développement Xcode, les deux nouvelles Apple TV 4K bénéficient d'une meilleure mémoire, les boîtiers connectés passent de 3 Go à 4 Go de RAM. Un boost de mémoire qui n'était pas indispensable ou même nécessaire vu l'optimisation de tvOS, mais c'est toujours une bonne chose pour profiter d'une meilleure expérience sur les jeux qui poussent l'Apple TV au maximum de ses performances.



Cette bonne nouvelle concerne également l'iPad 10, la même personne à l'origine de la découverte assure que l'iPad 10 qui a été dévoilé hier en fin d'après-midi passera lui aussi de 3 Go à 4 Go de RAM.

Le processeur A15 Bionic est la puce qui a été sélectionnée par Apple pour la nouvelle Apple TV, tandis que la puce A14 Bionic se trouve dans l'iPad de 10e génération. Les améliorations apportées au processeur et à la RAM permettront une augmentation des performances des appareils et de leur fluidité.



Le nouvel iPad 10 peut être commandé depuis hier soir sur le site d'Apple et sera disponible en magasin à partir du mercredi 26 octobre. Il démarre à 589 euros pour 64 Go ou 789 euros en 256 Go, sans l'étui-clavier Magic Keyboard Folio. Aïe !

Pour ne pas vous y perdre, consultez notre comparatif entre l'iPad 10 et l'iPad Air 5.

En ce qui concerne l'Apple TV 4K 2022, vous pourrez l'acheter dès le 4 novembre, elle sera disponible à un prix de départ de 169€, bien sûr, le modèle le moins coûteux sera celui qui ne possède pas de port Ethernet. Le tarif ira jusqu'à 189€ sur le site Apple. C'est un peu moins cher qu'avant !



