Les points faibles du nouvel iPad 10 face à l'iPad Air 5

Le nouvel iPad 10 a enfin troqué son look des années 2010 pour une conception plus moderne. Coloré, sans bouton d'accueil, doté d'un port USB-C et d'un écran bord à bord de 10,9 pouces, l'iPad d'entrée de gamme ressemble fortement à l'iPad Air 5. Même le prix vient jouer les troubles fêtes avec un iPad 2022 qui démarre désormais à 589 euros, contre 389 euros pour son prédécesseur. Un tarif haut perché qui vient se frotter aux 789 euros de l'iPad Air 5 (vendu jusqu'à hier 699 euros). Mais comment les deux tablettes se comparent-elles finalement ?

Comparatif entre l'iPad Air 5 et l'iPad 10

L'écran

Le principal argument de l'iPad concerne évidemment son grand écran. Si l'iPad Air 5 et l'iPad 10 affichent la même diagonale, en revanche le moins cher des iPad a fait l'impasse sur plusieurs caractéristiques. Le nouvel écran de l'iPad 10 est dépourvu du revêtement antireflet, et il ne prend en charge que les couleurs sRGB, et non pas la norme P3 de couleur large en vigueur dans le secteur.



Pourtant, sur son site web, Apple indique que le nouvel iPad d'entrée de gamme est doté du même écran Liquid Retina que l'iPad Air de cinquième génération, avec une résolution de 2360 x 1640 à 264 ppi (pixels par pouce). Il est en revanche True Tone dans les deux cas, adaptant les couleurs à votre environnement.

iPad Air 5 à gauche / iPad 10 à droite

Le processeur

Du côté de la puissance, l'écart ne sera pas forcément très important selon votre utilisation, mais la puce M1 de l'iPad Air 5 est tout de même plus avancée. Pour le traitement vidéo, les jeux et autres calculs gourmands, la puce M1 sera plus efficace. Sans oublier qu'elle permet d'accéder à des fonctionnalités spécifiques du système iPadOS comme Stage Manager.

Puce M1 Puce A14 CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique

GPU 8 cœurs

Neural Engine 16 cœurs

8 Go de RAM CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique

GPU 4 cœurs

Neural Engine 16 cœurs

6 Go de RAM

La compatibilité

Le nouvel iPad d'entrée de gamme ne prend pas non plus en charge l'Apple Pencil de deuxième génération, se bornant donc à l'Apple Pencil de première génération. Et comme il n'a pas de mécanisme de recharge sans fil inversée, il ne peut pas recharger le stylet en posant ce dernier dessus. À la place, il faut utiliser un câble. Mais l'iPad 10 dispose d'un port USB-C, ce qui oblige les clients à utiliser un adaptateur Apple Pencil vers USB-C. Une mesquinerie à 10 euros sur le site d'Apple.

Conclusion

Le comparatif s'arrête là, car le reste est identique. L'appareil photo arrière de 12 mégapixels, le WiFi 6, l'option 5G, l'autonomie de 10 heures, les deux haut-parleurs, le bouton Touch ID sur le côté, le port USB-C et autres sont strictement les mêmes sur les deux tablettes.



Alors maintenant, vous n'avez plus qu'à choisir entre les deux, selon vos besoins et votre budget.

