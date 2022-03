Apple présente l'iPad Air 5 M1 2022 : nouveautés, date et prix

Le renouvellement de la tablette milieu de gamme de chez Apple était annoncé, le voici officiellement présenté. Il s’agit bien évidemment de l'iPad Air 2022, la cinquième génération qui arrive dix-huit mois après l’iPad Air 4. Malgré un design déjà vu, l'iPad Air 5 affiche des caractéristiques intéressantes pour ceux qui recherchent un compromis entre l'iPad de base et l'iPad Pro, bien plus onéreux.

Un design inchangé pour l'iPad Air 5

C'était un fait acquis depuis des mois, le nouvel iPad Air 5 conserve le même design que son prédécesseur. Ce dernier avait renouvelé la gamme de fort belle manière avec un design bord à bord emprunté à l'iPad Pro et un intelligent Touch ID sur le bouton d'alimentation depuis repris par l'iPad mini 6.

L'écran laminé Liquid Retina de 10.9 pouces offre une fois de plus une superbe image avec l'affichage True Tone, la gamme de couleurs P3 et le revêtement antireflet.



La partie sonore est gérée par des hauts-parleurs stéréo et l'USB-C, qui se refuse encore à l'iPhone, sera comme sur tous les iPad la connectique choisie par Apple pour la recharge et le transfert de données. À noter que sur ce modèle, l'USB-C est deux fois plus rapide qu'avant. L'Apple Pencil de deuxième génération est une fois de plus compatible, bien évidemment. Le Smart Keyboard Folio et le Magic Keyboard disponibles sur la boutique d'Apple peuvent être clipsés à l'iPad Air 5.



Pour la partie couleurs, vous aurez le choix entre 5 coloris, gris sidérale, lumière stellaire, rose, violet et enfin un tout nouveau bleu. Un joli dégradé de couleurs qui fait allusion au logo de l'évènement mais également à l'arrivée du printemps.

Processeur M1

L'iPad Air 4 utilise le processeur A14 Bionic des iPhone 12. Mais le nouvel iPad Air 2022 intègre la puce M1, la même que celle que l’on trouve sur l'iPad Pro 2021.



Dans cette iPad Air 5, on retrouve une puce M1 avec un processeur à 8 cœurs de CPU, 60% plus rapide que l'A14 de l'année dernière. Le GPU 8 cœurs promet des performances graphiques ahurissantes et deux fois plus puissantes qu'auparavant. Une fois n'est pas coutume, M1 permet à cet iPad d'augmenter considérablement ses performances en comparaison avec le modèle précédent. Cette cuvée 2022 se dote d'un Neural Engine 16 cœurs.

Stockage

En ce qui concerne le stockage, Apple propose deux déclinaisons, le 64 Go et le 256 Go. Pas de 128 Go comme l'annonçait les récentes rumeurs.

L’appareil photo

Avec son capteur amélioré de 12 mp en face avant, l'iPad Air 5 s'équipe de la fonction Cadre centré qui suit les mouvements de votre tête lors des appels vidéo. Une fonction qui était de base réservée à l'iPad Pro. Décidément, cet iPad Air à tout d'un pro.

La compatibilité 5G

C'est l'une des principales nouveautés de l'iPad Air 5, comme pour l'iPhone SE 3, la 5G. Si vous optez pour l'option Cellular, vous aurez alors le droit à une connexion supersonique, pour peu que vous soyez dans un secteur capable de vous fournir un signal 5G. C'est le cas dans toutes les grandes villes de France. Si la 5G ne vous intéresse pas, vous pourrez toujours compter sur la compatibilité Wi-Fi 6 qui offre le meilleur débit internet sans fil à la maison.

Quelle date de sortie pour l'iPad Air 5 2022 ?

Apple a annoncé les précommandes pour le 11 mars et la commercialisation en France sur le site et dans tous les Apple Store pour le 18 mars.

Quel prix pour l'iPad Air 5 ?

Dernière information utile, le prix. Sans surprise, Apple a renouvelé sa grille tarifaire avec l'iPad Air 5 qui se décline en 4 variantes :

iPad Air 5 - 64 Go à 669 €

iPad Air 5 - 256 Go à 869 €

iPad Air 5 + Cellular - 64 Go à 869 €

iPad Air 5 + Cellular - 256 Go à 1039 €



