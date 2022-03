Comparatif entre l'iPad Air 4 et l'iPad Air 5, qu'est-ce qui change vraiment ?

Hier à 22:07 (Màj hier à 22:07)

iPad

Julien Russo

3



C'est désormais officiel, Apple a annoncé ce soir dans son Apple Event Peek Performance l'arrivée prochaine d'un iPad Air 5 M1. Ce modèle d'iPad figure parmi les plus vendus aux États-Unis et à l'international, il était logique qu'Apple propose enfin l'upgrade, surtout que celui-ci n'avait pas été mis à jour depuis le 23 octobre 2020.

Le comparatif entre l'iPad Air 4 et l'iPad Air 5

Vous étiez nombreux à attendre le renouvellement de l'iPad Air, Apple a créé la surprise ce soir avec plusieurs nouveautés pour le moins inattendues... On pense notamment à la puce M1 qui vient remplacer la puce A14 Bionic qu'on retrouvait sur la quatrième génération de l'iPad Air.

Avec ce changement, Apple apporte des avancées impressionnantes, vous retrouverez une rapidité 60% plus importante qu'avec la puce A14 Bionic et des performances graphiques époustouflantes.



L'iPad Air 5 intègre également un modem 5G dans sa version cellulaire + Wi-Fi, il devient possible de profiter des débits descendants et montants plus conséquents du nouveau standard mobile, sans avoir besoin de faire un partage de connexion avec son iPhone. Même si l'iPad Air en version cellulaire n'est pas le plus populaire, de nombreux consommateurs attendaient cette évolution majeure.

La nouvelle génération embarque également 5 couleurs.

iPad Air 5 à gauche - iPad Air 4 à droite

iPad Air 5 VS iPad Air 4

Après presque 2 ans d'attente pour l'iPad Air 5, Apple va-t-il réussir à vous convaincre ? Pour ce nouvel iPad, il est vrai que le géant californien a mis le paquet en ce qui concerne les composants internes et fonctionnalités générales. À noter qu'on retrouve aussi beaucoup de caractéristiques identiques !