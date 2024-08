iPad Pro 2024 vs iPad Pro 2022 : comparatif des différences

Les nouveaux iPad Pro 2024 étaient attendus, et, globalement, ils n'ont pas déçu. Apple a mis les petits plats dans les grands pour en faire une évolution majeure. Si la dalle OLED ou la puce M4 sont les principaux arguments de la nouvelle tablette professionnelle, on compte près de 25 différences avec la mouture précédente, l'iPad Pro 2022.

Tous les changements entre les iPad Pro M2 et M4

L'iPad Pro 2022 était une mise à jour mineure par rapport à la version 2021 (M1) qui ajoutait la puce M2 et le survol Apple Pencil, ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 et du Smart HDR 4. Le rafraîchissement 2024 est beaucoup plus conséquent. Malheureusement, le prix a également été revu à la hausse, de quoi permettre à l'iPad Air 6 de se faire une meilleure place dans la gamme, certainement.

Les iPad Pro 2022 et 2024 partagent un grand nombre de caractéristiques essentielles, ce qui pose parfois question quant à un renouvellement du premier pour le second. Si vous avez un modèle inférieur à l'iPad Pro M1, il n'y a pas photo, sinon, regardez attentivement le tableau comparatif suivant.

iPad Pro (2022) iPad Pro (2024) Écran de 11 ou 12,9 pouces Écran de 11 ou 13 pouces Écran Liquid Retina ou Liquid Retina XDR

Écran rétroéclairé par LED ou mini-LED avec IPS Écran Ultra Retina XDR

OLED en tandem Luminosité SDR : 600 nits max, 1600 nits en HDR Luminosité SDR : 1000 nits max, 1600 nits en HDR Option de verre nano-texturé sur les modèles 1/2 To Puce M2 (5 nm, N5P) Puce M4 (3 nm améliorée, N3E) CPU 8 cœurs CPU 9 ou 10 cœurs (modèles 1/2 To) 8 Go de RAM ou 16 Go de RAM cœurs (1/2 To) 8 Go de RAM ou 16 Go de RAM cœurs (modèles 1/2 To) GPU 10 coeurs GPU 10 coeurs avec ray tracing matériel H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW accélérés par le matériel 8K H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW à accélération matérielle Moteur d'encodage et de décodage ProRes ProRes encode et décode le moteur AV1 décodage Bande passante mémoire de 100 Go/s Bande passante mémoire de 120 Go/s Conception thermique améliorée avec des feuilles de graphite et du cuivre Caméra ultra grand-angle 10MP ƒ/2.4 (suppression du capteur ultra-large) Zoom optique 2x et zoom numérique jusqu'à 5x Zoom numérique jusqu'à 5x Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 images par seconde avec enregistrement externe Flash True Tone Flash True Tone adaptatif Capteur de lumière ambiante arrière Caméra frontale ultra large de 12 mégapixels Caméra frontale ultra large 12 mégapixels (en paysage) Prise en charge de la sous-6 GHz et mmWave Prise en charge de la 5G sous-6 GHz uniquement Emplacement physique pour carte SIM eSIM uniquement Épaisseur : 5,9 mm ou 6,4 mm (11 pouces / 13 pouces) Épaisseur : 5,3 mm ou 5,1 mm (11 pouces / 13 pouces) Poids : 466 g en 11 pouces ou 682 g en 13 pouces Poids : 444 g en 11 pouces ou 579 g en 13 pouces Prend en charge l'Apple Pencil (USB-C) et l'Apple Pencil (2e génération) Prend en charge l'Apple Pencil (USB-C) et l'Apple Pencil Pro Prend en charge Magic Keyboard pour iPad et Smart Keyboard Folio Prend en charge le Magic Keyboard pour iPad Pro (M4) Disponible avec 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To de stockage Disponible avec un stockage de 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To Disponible en argent et gris sidéral Disponible en argent et en noir sidéral

Conclusion

Dans l'ensemble, le nouvel iPad Pro M4 est une mise à niveau importante par rapport à la génération précédente, améliorant l'expérience utilisateur de manière substantielle (tout en supprimant quelques détails de l'iPad Pro M4). Le passage à un écran OLED haut de gamme (double couche), le design plus fin et plus léger, le flash Adaptive True Tone et la caméra frontale repositionnée sont appréciables, tout comme la puce M4 capable de faire tourner les jeux AAA, l'option d'affichage nano-texturé et la prise en charge de l'Apple Pencil Pro qui attireront les joueurs et les professionnels de l'image.



Reste que pour l'utilisateur moyen, la différence ne sera pas très importante avec un iPad Pro M1 ou iPad Pro M2. Seul l'écran OLED fera la différence pour le visionnage de contenus vidéos ou les jeux.



Si vous avez un iPad Pro datant d'au moins quatre ans, c'est le bon moment.

Acheter l'iPad Pro 2024

L'iPad Pro 2024 est déjà en vente à partir de 1 219 € en 11 pouces et 1569 € en 13 pouces. Dans les deux cas, vous aurez droit à 256 Go de stockage.

