iPad Pro M4 : pas de 5G mmWave, always-on, capteur ultra-large, chargeur ni autocollants

Les nouveaux iPad Pro M4 n'ont pas encore livré tous leurs secrets. S'il s'agit des appareils les plus fins jamais produits par la marque, d'autres caractéristiques comme l'écran OLED ou la puce M4 valent le détour. Malgré ces nouveautés tapageuses, Apple a raboté quelques fonctionnalités. On ne trouve ni écran "always-on", ni chargeur dans la boîte. Pire, la 5G à ondes millimétriques a disparu des modèles américains, tout comme l'appareil photo ultra-large. Idem pour la carte SIM ou les autocollants.

Écran de 10 à 120 Hz

Les derniers iPad Pro 2024 sont équipés d'écrans OLED qui prennent en charge un taux de rafraîchissement variable, allant de 120 à 10Hz, mais les appareils ne disposent toujours pas d'une option d'affichage en continu comme l'iPhone et l'Apple Watch, selon les spécifications techniques d'Apple.



Alors que la tablette a adopté la technologie "ProMotion" depuis l'iPad Pro 2017, elle ne prenait en charge que les taux de rafraîchissement entre 24Hz et 120Hz jusqu'à présent. Les nouveaux modèles d'iPad Pro utilisent la technologie LTPO à faible consommation d'énergie, selon Ross Young, expert de l'industrie de l'affichage, ce qui permet à l'écran de descendre à 10Hz pour les contenus statiques. Une petite évolution qui contribuera à réduire la consommation d'énergie, mais l'autonomie annoncée reste identique à celle de la génération précédente d'iPad Pro.



En clair, c'est le même type d'écran que l'on trouvait sur l'iPhone 13 Pro, ce dernier prenant en charge la fonction ProMotion jusqu'à 10 Hz, mais ne disposant pas d'une option d'affichage permanent. La fonction est finalement arrivée sur les iPhone 14 Pro, qui peuvent descendre jusqu'à 1 Hz, et les modèles Apple Watch dotés d'un écran toujours allumé atteignent également 1 Hz, depuis la Series 5.



Rappelons que l'iPad Pro M4 se distingue des deux autres catégories de produits par la technologie « OLED tandem » qui utilise deux panneaux OLED et combine la lumière des deux pour offrir une luminosité « phénoménale ». Les nouveaux modèles d'iPad Pro peuvent atteindre jusqu'à 1 000 nits de luminosité en plein écran pour les contenus SDR, contre 600 nits pour les modèles de la génération précédente. Et même 1 600 nits en HDR.

La 5G au rabais

La fiche technique d'Apple confirme que les configurations cellulaires des nouveaux modèles d'iPad Pro sont limitées aux bandes sub-6GHz pour la 5G. La mmWave 5G était prise en charge sur les deux générations précédentes d'iPad Pro, mais uniquement aux États-Unis et jamais ailleurs. Comme pour l'iPhone.



Apple n'a évidemment rien dit à propos de cette suppression. Les ondes millimétriques, mmWave en anglais, est un ensemble de fréquences 5G qui peuvent fournir des vitesses très rapides sur de courtes distances, ce qui est idéal pour les zones urbaines denses. En comparaison, la 5G sub-6GHz est généralement plus lente que la mmWave, mais les signaux voyagent plus loin, ce qui permet de mieux desservir les zones suburbaines et rurales. On imagine qu'il s'agit d'une question de coût, la tablette étant déjà très chère de base. L'iPad Pro 2024 commence à 1 219 euros et grimpe à 3 159 euros !

La caméra arrière

La caméra arrière ultra large de 10 mégapixels des trois dernières générations d'iPad Pro est également absente des derniers modèles, qui ne disposent que d'une caméra arrière Wide de 12 mégapixels. C'est un peu mesquin, vous ne trouvez pas.

Le chargeur

Comme l'iPhone depuis quelques années, l'iPad Pro n'intègre plus de chargeur dans la boîte. Jusqu'à présent, les clients avaient droit à une prise secteur de 20 Watts, très pratique pour recharger rapidement ses appareils mobiles Apple. Pour des questions d'environnement, mais surtout de profitabilité, Apple a fait une croix dessus. Il faudra se tourner vers des chargeurs tiers comme celui-ci sur Amazon à 9 €.

Les autocollants

Autre mesquinerie, les autocollants de logo Apple ne sont plus fournis. Selon un mémo envoyé aux équipes en Apple Store, cela fait partie des objectifs environnementaux de l’entreprise, en particulier sur le plastique.

L'emplacement SIM

Comme nous l'avons déjà noté, les configurations cellulaires des nouveaux iPad Pro et iPad Air sont également dépourvues d'emplacement physique pour carte SIM, ce qui en fait des appareils eSIM uniquement.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.