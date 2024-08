Un plus grand capteur pour l'iPhone 16 Pro Max, un ultra grand angle de 48 mp pour les deux "Pro"

L'iPhone 16 Pro Max d'Apple devrait, une nouvelle fois, se démarquer de par son appareil photo. Après avoir eu l'exclusivité du zoom périscopique 5x l'an dernier, l'iPhone "Max" aurait droit à un plus grand capteur pour l'appareil photo principal. De plus, le plus cher des iPhone aurait droit à un capteur ultra-large de 48 mégapixels, selon une rumeur en provenance d'Asie. Il se le

Nouvelle confirmation d'un appareil photo amélioré

Le grand angle

Selon l'utilisateur OvO Baby Sauce OvO, très bavard sur le réseau chinois Weibo, l'appareil photo principal de l'iPhone 16 Pro Max sera basé sur un capteur Sony IMX903 personnalisé de 48 mégapixels. De son côté, l'iPhone 16 Pro conservera le capteur Sony IMX803 personnalisé de 48 mégapixels que celui qui équipe les modèles actuels de l'iPhone 15 Pro.



C'est la deuxième fois que l'on évoque un appareil photo principal plus perfectionné pour l'iPhone 16 Pro, la première étant signé « Digital Chat Station » en janvier dernier.



Cette dernière source a déclaré que le Sony IMX903 personnalisé de l'iPhone 16 Pro Max comprendrait des fonctionnalités avancées telles qu'un design empilé pour de meilleures performances, un convertisseur analogique-numérique (ADC) 14 bits pour une conversion des données d'image de haute qualité, et un contrôle de gain numérique (DCG) pour une meilleure plage dynamique et un meilleur contrôle du bruit.

L'ultra grand angle

Le rapport du jour confirme par la même occasion que les deux iPhone 16 Pro de cette année seront dotés d'un appareil photo "Ultra Wide" (ultra large) amélioré de 48 mégapixels, permettant de capturer plus de lumière et d'obtenir de meilleures photos en mode 0,5x, en particulier dans des conditions de faible luminosité. L'objectif ultra-large des modèles actuels de l'iPhone 15 Pro est de 12 mégapixels.



Ce n'est pas nouveau non plus, la rumeur a été lancée en août dernier, expliquant que les appareils Pro de cette année seraient les premiers à être équipés de deux capteurs de 48 mégapixels. Si c'est vrai, cette mise à niveau devrait permettre aux deux modèles d'iPhone 16 Pro de prendre des photos ProRAW de 48 mégapixels en mode ultra-large. À l'époque, on parlait également du Wi-Fi 7 pour cette nouvelle gamme.

Les prochains iPhone

Pour revenir à la partie photo, en 2025, l'iPhone 17 Pro devrait achever la transition du réseau d'appareils photo arrière avec un téléobjectif de 48 mégapixels, qui est actuellement de 12 mégapixels sur les modèles iPhone 15 Pro. Trois capteurs de 48 mégapixels, pas de jaloux.



En attendant, nous découvrirons l'iPhone 16 dans ses quatre variantes en septembre prochain avec peu de changements visuels, mais deux nouvelles tailles pour les "Pro" (+ 0,2 pouces), un nouveau processeur, un écran plus lumineux, du mieux pour la batterie, un bouton "capture" ou encore de nouveaux coloris.