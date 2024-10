Le capteur ultra-large de 48 Mp confirmé sur l'iPhone 16 Pro

Une fois n'est pas coutume, Apple va appuyer sur la partie photo lors du futur keynote dédié à l'iPhone 16 en septembre prochain. Si la partie logicielle sera bien aidée par l'IA, côté matériel vous pouvez vous attendre à de belles évolutions. Outre le zoom optique 5x actuellement réservé au 15 Pro Max, l'iPhone 16 Pro sera le premier à être doté d'un second capteur de 48 mégapixels, laissant le téléobjectif comme seul objectif orienté vers l'arrière avec une résolution de 12 mégapixels. Comme le rapporte Ming-Chi Kuo, l'ultra grand angle sera tout aussi détaillé sur le capteur grand angle principal. Il n'a pas seulement parlé de l'iPhone 16, il a également évoqué la gamme suivante, l'iPhone 17.

Le capteur ultra wide passera à 48 Mp

Dans un article publié sur Medium, l'analyste explique que l'objectif ultra-large de l'iPhone 16 Pro sera doté d'un capteur de 48 mégapixels. Cette amélioration devrait permettre à l'appareil photo de capter plus de lumière, ce qui se traduira par des photos améliorées en mode 0,5×, en particulier dans les environnements faiblement éclairés. On peut également espérer une atténuation de l'effet "fish-eye" qui déforme les contours des clichés pris avec ce capteur.

Quand il ne shoot pas en ProRaw 48 mégapixels, l'iPhone 14 Pro, ainsi que tous les modèles supérieurs, dispose d'un appareil photo principal de 48 mégapixels qui utilise le "pixel binning" pour fusionner les données de quatre pixels du capteur en un seul "super pixel" afin d'améliorer la prise de vue dans des conditions de faible luminosité avec un résultat en 12 Mp. Avec les modèles iPhone 16 Pro, cette technologie devrait être étendue à l'objectif ultra-large, qui est actuellement limité à 12 mégapixels.



Oui, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max devraient donc pouvoir prendre des photos ProRAW de 48 mégapixels en mode ultra-large. Ces photos conservent plus de détails pour une plus grande souplesse d'édition. C'est aussi pratique pour l'impression en grand format.



L'été dernier, Jeff Pu, analyste chez International Securities, avait déjà affirmé que l'iPhone 16 Pro serait doté d'un appareil photo ultra-large de 48 mégapixels. Quelques mois plus tard, ses indications avaient été corroborées par un post sur le réseau social chinois Weibo, puis par Kuo, l'un des plus prolifiques analystes autour d'Apple.



Enfin, Kuo a assuré que l'iPhone 16 Pro hériterait bien du téléobjectif à tétraprisme introduite sur l'iPhone 15 Pro Max.

L'iPhone 17 Pro

En 2025, l'iPhone 17 Pro devrait achever la transition du réseau de caméras arrière vers des capteurs de 48 mégapixels, amenant ainsi la technologie au téléobjectif. À l'avant, l'iPhone 17 (toute la gamme) aura droit à un capteur de 24 Mp pour FaceTime et les selfies.