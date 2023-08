iPhone 16 Pro : le WiFi 7 et le capteur ultra grand-angle en 48 mégapixels sont une certitude

Dans son organisation pour le développement de l'iPhone, Apple travaille sur une nouvelle génération plusieurs années à l'avance, par exemple la gamme iPhone 15 qui va être annoncée dans un mois a déjà bouclé son développement depuis un long moment. Comme Apple s'y prend tôt, les fuites apparaissent elles aussi en avance, car la firme de Cupertino communique et transmet des informations précieuses à ses partenaires.

Des informations précises sur l'iPhone 16 Pro

Selon de récentes révélations venant de l'analyste Jeff Pu, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max intègreront des avancées notables comme le WiFi 7 et un appareil photo ultra grand-angle optimisé de 48 mégapixels. Selon Pu, l'un des points forts de l'iPhone 16 Pro sera son objectif ultra grand-angle amélioré, doté de 48 mégapixels, cet objectif permettra aux photos de capturer davantage de lumière, offrant ainsi une meilleure performance en mode 0,5×, particulièrement dans des conditions de faible éclairage.



Pour mieux comprendre cette avancée, rappelons que l'iPhone 14 Pro exploitait une technologie de "pixel binning", favorisant des clichés améliorés dans des conditions lumineuses défavorables. Toutefois, alors que l'iPhone 14 Pro possédait un objectif principal de 48 mégapixels, le 16 Pro disposera de cette technologie avancée pour son objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels, ouvrant ainsi la voie à des photos encore plus détaillées.

Côté connectivité, Apple ne semble pas s'endormir sur ses lauriers. Après avoir intégré le WiFi 6 dans l'iPhone 14 Pro et bientôt le WiFi 6E dans l'iPhone 15 Pro, le géant californien envisage d'aller encore plus loin avec l'introduction du WiFi 7 dans l'iPhone 16 Pro. Pourquoi ce changement est-il important ? Le WiFi 7 promet des vitesses de navigation nettement supérieures, une réduction significative de la latence et une connectivité améliorée grâce à son opération simultanée sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz.



Bien sûr, il sera nécessaire que les fournisseurs d'accès à internet déploient de leur côté des box internet proposant le WiFi 7, sinon les consommateurs seront obligés d'investir dans des routeurs adoptant la nouvelle norme WiFi chez des revendeurs. Malheureusement, sans prise en charge par certains FAI, les prix de ces routeurs ont tendance à atteindre des sommets comme les marques savent qu'il n'y a pas d'alternative moins chère.



