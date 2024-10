L'iPhone 17 Pro Max serait doté d'un téléobjectif de 48 mégapixels

Dans moins de deux ans, les clients les plus fortunés pourront s'offrir un iPhone 17 Pro Max avec un téléobjectif largement amélioré. En effet, le plus cher des iPhone devrait être équipé d'un téléobjectif de 48 mégapixels, selon Jeff Pu, un analyste qui suit de très près les sous-traitant de la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Actuellement, l'iPhone 15 Pro Max offre un capteur téléobjectif de 12 mégapixels.

Plus de détails dans le zoom de l'iPhone 17

Dans une note de recherche publiée par la société d'investissement Haitong International Securities et portant sur le fournisseur Largan Precision, Pu a déclaré que le téléobjectif amélioré de 48 mégapixels de l'iPhone 17 Pro Max sera optimisé pour être utilisé avec le prochain casque Vision Pro d'Apple, dont la sortie est prévue aux États-Unis au début de 2024. Malheureusement, nous n'en saurons pas plus quant à l'utilisation de ce capteur avec le casque AR/VR. Mais c'est la première fois que l'on mentionne un bond en avant concernant les photosites du zoom de l'iPhone 17 Pro Max.



Les modèles "Pro" actuels, comme l'iPhone 15 Pro, sont équipés d'un objectif principal de 48 mégapixels, d'un objectif ultra-large de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 12 mégapixels. Exactement comme l'iPhone 14 Pro, sauf que la version Max offre un zoom 5x grâce à sa lentille tetra-prism.



Rappelons d'ailleurs que les iPhone 15 Pro peuvent désormais filmer en 3D avec l'option "vidéo spatiale" apportée par iOS 17.2. Un point essentiel pour les futurs possesseurs d'un Vision Pro, puisqu'ils pourront s'immerger dans leurs vidéos.

Le capteur ultra-large de l'iPhone 16

Avant l'iPhone 17 de 2025, Pu a déclaré il y a quelques mois que les modèles iPhone 16 Pro seraient dotés d'un objectif ultra-large de 48 mégapixels. L'iPhone 17 Pro Max, qui serait doté d'un zoom 48 mégapixels, pourrait donc être le premier modèle de la marque à disposer d'un système de caméra arrière entièrement composé d'objectifs de 48 Mp. De quoi offrir des détails supplémentaires aux photographes et des capacités plus grandes pour la retouche, le recadrage et l'impression.

Date de sortie de l'iPhone 17

Il faudra se montrer patient car la gamme iPhone 17 ne sera pas lancée avant septembre 2025, soit dans près de deux ans. Ce sera également l'occasion pour Apple de supprimer la Dynamic Island et de proposer un design ultra épuré, avec Face ID sous l'écran. Les rumeurs indiquent que la caméra avant resterait visible dans un premier temps, laissant apparaître un poinçon. Le WiFi 7 est également prévu.