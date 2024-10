Des journalistes ont visionné leurs vidéos spatiales sur l'Apple Vision Pro

Vous le savez certainement, depuis iOS 17.2, il est possible d'enregistrer des vidéos au format spatial avec un iPhone 15 Pro / Pro Max. Ces clips en 3D prendront tout leur sens sur l'Apple Vision Pro lorsque le casque sera disponible à l'achat. Alors que les développeurs ayant reçu un Vision Pro ont pu, discrètement, tester cette fonctionnalité (comme notre ami qui nous a renseigné sur la capacité de stockage des Vision Pro), Apple a invité cette semaine plusieurs journalistes et influenceurs à enregistrer des vidéos spatiales avec leurs iPhones, puis à les visionner sur un ordinateur spatial. Voici leur ressenti.

Un retour d'expérience des vidéos spatiales

On commence par Scott Stein de CNET. Notre confrère a trouvé que les vidéos des membres de sa famille étaient vraiment immersives, avec l'impression d'être "presque là". Cependant, il a remarqué la limite 30 images par seconde, notamment dans les plans très animés. Par contre, Scott Stein a déclaré que les photos HDR étaient aussi bonnes, voire meilleures, que sur un Mac ou un téléviseur, qu'elles étaient "éclatantes" et qu'il était possible de zoomer via les gestes du Vision Pro.

J'ai également eu le plaisir de voir en 3D certaines de mes expositions préférées au Muséum d'histoire naturelle. J'ai visité le Hall of Ocean Life, où un trio de petites cuves au dernier étage abrite des dioramas de créatures marines préhistoriques que j'adore depuis que je suis enfant. J'ai capturé les ammonites et les trilobites, glissant d'une caisse à l'autre. En 3D sur Vision Pro, j'ai eu l'impression de revisiter un petit diorama domestique. J'ai compris l'intérêt de capturer de petites installations immersives ou des espaces où il n'est pas facile de retourner, et de les avoir à nouveau sous les yeux.

Du côté de Lance Ulanoff de TechRadar, il a été "surpris par la qualité et la nature immersive" des images panoramiquess, et la vue plus large qu'offre le casque lui a montré des détails qu'il n'avait pas vus auparavant. Par rapport aux vidéos standard, Ulanoff a déclaré que les vidéos "semblaient plus réelles" et qu'elles suscitaient des émotions plus intenses. Il a ajouté que le niveau d'émotion que l'on peut ressentir en regardant des vidéos familiales en 3D "peut être très intense".



Même sentiment chez Raymond Wong d'Inverse, qui va encore plus loin. Selon Raymond, Apple a fait un travail incroyable sur l'interface. Les vidéos spatiales "semblent vivantes" en raison de la façon dont la bordure devient "lumineuse et onirique" lorsqu'on la regarde, ce qui donne au contenu les "caractéristiques d'un souvenir". Dans une vidéo de sa mère, il dit qu'il a été transporté dans le passé et qu'il était "surréaliste" de voir sa mère "parler, rire et manger dans une vidéo spatiale". La taille de l'image concourt à cette impression de réalisme.

Je pense qu'Apple a eu raison de me suggérer de capturer du contenu sentimental dans des vidéos spatiales. Même s'il était agréable de voir mes collègues au bureau et dans un bar avec un peu de troisième dimension, je ne pense pas que revoir ces clips ait eu le même impact sur moi que ceux de ma famille. Je pense qu'une fois que les gens auront eu l'occasion de voir leur propre contenu dans Vision Pro, ils sauront mieux quand il faut ou ne faut pas appuyer sur l'icône de vidéo spatiale dans l'application caméra de leurs iPhones.

Enfin, Josh Rubin de Cool Hunting, a évoqué le cas des vidéos en basse lumière. Bien que l'iPhone 15 Pro l'ait averti que les enregistrements allaient être moins bonnes en raison des conditions lumineuses, la vidéo diffusée par le casque était "nette et sans grain". Il a constaté que les meilleures scènes comportaient plusieurs points focaux. Trop de mouvement dans une vidéo spatiale peut désorienter et provoquer des nausées.

Les prises de vue avec la caméra immobile (sur un trépied, par exemple) sont idéales, mais les mouvements de la caméra sont souvent nécessaires ou souhaités pour que l'histoire soit satisfaisante. J'ai constaté que l'enregistrement de mouvements linéaires et légèrement incurvés, en particulier dans les espaces ouverts, créait des vidéos faciles à visionner. En revanche, les virages serrés dans des espaces restreints créent des vidéos plus dérangeantes.

Date de sortie du casque Vision Pro

Le lancement du casque Vision Pro est prévu pour le début de l'année 2024, probablement en mars aux US (et en 2025 en France), et Apple a tout fait pour les clients qui prévoient de l'acheter aient leurs propres vidéos spatiales. Les vidéos spatiales peuvent être enregistrées sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max depuis iOS 17.2, mais la vidéo capturée aura l'air normale jusqu'à ce qu'elle soit visionnée en 3D sur le casque Vision Pro. Il est également possible de les voir en 3D sur un casque VR avec cette astuce.