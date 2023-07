Le Vision Pro d'Apple lancé au Canada fin 2024, en France en 2025

Le Vision Pro d'Apple devrait être lancé aux États-Unis au début de l'année prochaine, et la société envisage de le commercialiser au Royaume-Uni et au Canada comme deux de ses premiers marchés internationaux d'ici la fin de 2024, selon des sources citées par Mark Gurman de Bloomberg. Cependant, aucune décision finale n'a encore été prise à ce sujet. Quant à la France, elle ne serait servie que plus tard, certainement en 2025.

Un lancement qui traîne

D'après le rapport de Gurman, Apple prévoit également d'introduire le Vision Pro en Europe et en Asie peu de temps après, avec des travaux en cours pour adapter l'appareil aux spécificités de pays tels que la France, l'Allemagne, l'Australie, la Chine, Hong Kong, le Japon et la Corée. Vous n'êtes pas prêts de mettre la main sur l'ordinateur spatial d'Apple...

Il est prévu que le Vision Pro soit initialement vendu sur la boutique en ligne américaine d'Apple début 2024. La société prépare également des espaces spéciaux dans ses magasins pour permettre aux clients de découvrir et de s'habituer à ce nouvel appareil, qui est proposé au prix de 3 499 dollars. Toutefois, en raison de la disponibilité limitée et du coût élevé de l'appareil, la plupart des magasins ne devraient disposer que d'une ou deux unités de démonstration.



Voici un extrait de l'article de Bloomberg :

La société désignera des zones spéciales dans les magasins avec des sièges, des unités de démonstration d'écouteurs et des outils pour dimensionner les accessoires pour les acheteurs. Alors que l'appareil sera vendu dans l'ensemble des quelque 270 magasins Apple aux États-Unis, la société prévoit d'abord des sections pour le Vision Pro dans des magasins situés dans des zones importantes, telles que New York et Los Angeles, avant de les déployer à l'échelle nationale, selon des personnes ayant connaissance de ces plans.

Uniquement sur rendez-vous

D'après notre confrère américain, Apple mettra en place un système de rendez-vous en magasin pour les acheteurs du Vision Pro, à l'instar de la stratégie utilisée pour l'Apple Watch en 2015. Lors de ces rendez-vous, le personnel s'assurera que l'appareil convient à l'utilisateur, qui devra fournir toute prescription ophtalmologique à l'avance via un portail en ligne afin que les lentilles adaptées puissent être fournies.



En parallèle, Apple serait en train de développer une application iPhone permettant de scanner la tête des utilisateurs, ainsi qu'une machine physique pour obtenir le même résultat. Les acheteurs en ligne seront également invités à télécharger les données de leur prescription oculaire et à utiliser l'application de balayage du visage pour déterminer la taille d'accessoire appropriée.



Apple n'a pas prévu de s'associer avec des revendeurs tiers pour proposer le Vision Pro avant au moins 2025, en raison de la complexité logistique de la chaîne d'approvisionnement et de la nécessité de former le personnel pour manipuler l'appareil et conseiller les clients.