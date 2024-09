Le Vision Pro est un flop, Apple doit innover plus intelligemment

Dans sa dernière lettre d'information dominicale, Mark Gurman met en lumière les défis importants auxquels Apple est confrontée avec son casque Vision Pro, indiquant que la stratégie actuelle de l’entreprise en matière de réalité mixte repose sur des bases fragiles, loin de l'iPhone et de l'Apple Watch à leur époque. De son côté, Meta a su revoir ses plans et s'adapter en visant un marché plus large, tout en proposant des innovations. De quoi nous faire réfléchir sur l'avenir d'Apple.

Apple doublée par Meta

Bien que le Vision Pro soit une véritable vitrine technologique, son manque de praticité en tant que produit grand public, couplé à son prix élevé de 3 499 $ (ou 3 999 €), le rend inaccessible pour la majorité des consommateurs. Les deux autres produits cités n'étaient pas parfaits au départ, loin de là, mais ils étaient sur la bonne voie, avec une utilité certaine.

Le journaliste américain souligne qu'en dépit de ses capacités impressionnantes, le Vision Pro ne présente que peu d'intérêt pour les consommateurs par rapport à un ordinateur traditionnel, en l'occurence un Mac. En revanche, les récentes annonces de Meta, notamment lors de la conférence Meta Connect, montrent que la firme de Zuckerberg pourrait être plus en phase avec les attentes. Les nouvelles lunettes connectées Ray-Ban de Meta, par exemple, ne sont pas des dispositifs de réalité augmentée de pointe, mais elles ont séduit les consommateurs grâce à leur design élégant, leurs fonctionnalités utiles et un marketing efficace — des domaines où Apple excelle habituellement. Gurman va jusqu’à dire que ces lunettes auraient pu être un produit d’Apple, s'intégrant parfaitement dans sa gamme de wearables. Reposant sur l'iPhone pour les calculs, les lunettes auraient pu être un produit à 200 ou 300 $ et se vendre autant que des AirPods.

Meta a également dévoilé son casque de réalité mixte Quest 3S, proposé à seulement 299 $, un prix largement plus abordable que celui du Vision Pro. Grâce à ce tarif, Meta a plus de chances de populariser la réalité mixte, notamment auprès des consommateurs occasionnels qui pourraient l'acheter en tant que cadeau ou pour profiter d'une expérience plus immersive pour les jeux ou les films. Ajoutant à l’élan de Meta, leur prototype de lunettes de réalité augmentée Orion, bien qu'au stade de prototype, représente une avancée majeure dans le domaine. Les lunettes Orion offrent un champ de vision impressionnant de 70 degrés et utilisent des contrôles avancés par les yeux et les mains, les rapprochant de ce que pourraient être des lunettes AR pratiques. Gurman souligne que Meta semble plus avancé qu'Apple dans le développement des lunettes AR, bien qu'Apple ait déposé de nombreux brevets dans ce domaine sans encore présenter de prototype similaire publiquement. On parle des Apple Glass depuis plus de dix ans, mais le groupe de Facebook pourrait lui couper l'herbe sous le pied.

Les solutions d'Apple

Les réponses potentielles d'Apple à cette situation sont multiples. Une option serait de poursuivre avec le Vision Pro, mais de sortir une version moins chère, avec des matériaux et des composants internes de qualité inférieure. Une autre idée consisterait à développer une version allégée qui déporterait une grande partie des fonctionnalités sur l'iPhone, réduisant ainsi le poids et le coût. Une troisième voie impliquerait la création de lunettes connectées similaires à la collaboration de Meta avec Ray-Ban, sans AR mais offrant un design élégant et des fonctionnalités intelligentes de base pour consulter ses messages, prendre des photos ou bien se faire guider par Apple Plans.



Mais l'objectif ultime reste les lunettes AR autonomes, dotées de lentilles haute performance, de caméras et de systèmes de suivi, tout en conservant le format léger et discret de lunettes normales. Bien que ce soit le rêve du PDG d'Apple, Tim Cook, le développement de ce produit a été temporairement suspendu en raison des défis techniques trop importants.

Curieusement, certains médias américains positionnent désormais Meta comme l'innovateur et Apple comme le suiveur. Gurman souligne que même Gene Munster, un fervent partisan de longue date d’Apple, s'est en partie rangé du côté de Meta dans ce débat. L'échec de l'Apple Car semble avoir joué un rôle décisif dans ce retournement.

Apple est au pied du mur

Gurman fait également part de sa réflexion quant aux difficultés plus larges qu’Apple a rencontrées ces dernières années pour innover au-delà de ses produits phares. L’entreprise manque d’une stratégie cohérente pour la maison intelligente, son projet de voiture a échoué, et elle est arrivée tardivement sur le marché de l’IA avec aucune véritable plus-value.



L'une des prochaines initiatives d'Apple dans le domaine de la maison connectée pourrait inclure l’introduction de homeOS, un nouveau système d’exploitation destiné à fonctionner sur des écrans intelligents à venir. Gurman décrit l’un de ces produits en développement comme un dispositif semblable à un iPad, doté d’un bras robotique, qui servirait de pièce maîtresse pour la nouvelle tentative d’Apple de conquérir le marché de la maison intelligente. Mais la rumeur veut que le prix de cet HomePod avec écran soit d'au moins 1 000 $. Pas sûr que ce soit ce qui "sauvera" l'entreprise.



Bien sûr, Apple reste un acteur dominant dans plusieurs secteurs, comme les smartphones, smartwatches, tablettes et autres écouteurs sans fil, mais la concurrence est de plus en plus forte. Les chiffres de ventes risquent de commencer à baisser, à moins que la firme ne parvienne à refaire le coup de l'iPhone X avec un iPhone Fold par exemple, un iPad Fold, un Mac tactile ou encore des lunettes AR. Il était aussi question d'une bague intelligente pour suivre la santé et le sport.