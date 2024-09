L'attente sera encore longue pour les Apple Glass selon Bloomberg

Les Apple Glass, les lunettes connectées dont on parle depuis près de dix ans, seraient loin d'une version finale. La chance de les voir avant la prochaine décennie serait même infime.



Le Vision Pro a constitué la première étape importante pour Apple en matière d'appareils de réalité mixte. Cependant, Cupertino a pour cible ultime une paire de lunettes intelligentes à réalité augmentée.

Aucune date pour les Apple Glass

Selon Bloomberg, par le biais de Mark Gurman, le développement des lunettes intelligentes n'en est encore qu'à ses débuts. S'il s'agit bien de lunettes légères dotées de fonctions de réalité augmentée comme esquissées par des mangas comme Dragon Ball dans les années 90, personne ne serait en capacité de dévoiler un calendrier précis chez Apple.



Les dernières rumeurs affirmaient qu'Apple pourrait sortir ses lunettes d'ici 2026 ou 2027. Mais ce serait trop optimiste à en croire le journaliste américain. Pour lui, personne au sein de l'Apple Park ne pense qu'elles seront prêtes dans les années à venir. Comprenez qu'il faut encore des années pour affiner les prototypes et miniaturiser les composants afin d'avoir quelque chose de viable, et surtout de satisfaisant pour les responsables. Ensuite, une date pourrait être évoquée, pas avant.



D'ailleurs, le projet avait été mis de côté en janvier 2023, Tim Cook suspendant le développement des lunettes pour concentrer les forces de la société autour du casque.

Voici un extrait du rapport de Bloomberg :

Entre-temps, l'entreprise a redoublé d'efforts pour mettre au point des lunettes de réalité augmentée. Il s'agirait de lunettes légères que les utilisateurs pourraient facilement porter toute la journée. Mais il n'en est encore qu'à ses débuts. Bien qu'une date de lancement aux alentours de 2027 ait été évoquée, aucun de mes interlocuteurs au sein d'Apple ne pense que les lunettes seront prêtes dans quelques années.





La grande question est de savoir si Apple est prête à investir des centaines de millions de dollars par an dans le développement de nouvelles technologies pour les futurs casques et lunettes, avec peu de perspectives de gains à court terme. Après tout, Apple a abandonné en début d'année son projet de construction d'une voiture après avoir perdu environ 10 milliards de dollars en dix ans.



Étant donné que le Vision Products Group emploie des milliers de personnes et continue d'embaucher, j'ai l'impression qu'Apple est prête à continuer à dépenser pendant encore plusieurs années. Cela lui permettrait au moins de prouver que les lunettes AR sont réalisables. C'est ce produit qui semble le plus prometteur pour compléter - et peut-être à terme remplacer - l'iPhone.

Près de dix ans de rumeurs

Les rumeurs concernant les lunettes intelligentes d'Apple existent depuis presque aussi longtemps que celles du casque, notre premier article remontant à 2016 sur ce sujet.



L'idée des Apple Glass est de concentrer la partie technique du Vision Pro dans une paire de lunettes, permettant de se balader avec n'importe où, contrairement au lourd casque d'Apple. Les utilisateurs pourront s'en servir comme de simples lunettes, mais avec la perspective supplémentaire de voir apparaître des éléments de réalité augmentée dans leur champ de vision. Des concurrents comme Meta ou Snap proposent déjà des lunettes, Google l'ayant fait il y a même dix ans, mais ils n'ont pas réussi à convaincre le grand public.



Les produits connus à date sont trop limités en termes de fonctionnalités et de qualité d'affichage, chose que le Vision Pro a su redéfinir dans la catégorie des casques VR. Mais produire un dispositif aussi puissant dans une monture à poser sur le nez, est une autre paire de manches. Apple devrait également trouver un moyen de faire fonctionner la réalité augmentée même si les utilisateurs ont besoin de voir le monde autour d'eux, et non un composite comme avec l'Apple Vision Pro, via l'EyeSight.



Apple aurait commencé par réaliser des prototypes de lunettes connectées à un iPhone, avant de s'orienter vers quelque chose d'autonome. L'objectif serait de remplacer l'iPhone, comme l'avait prédit Ming-Chi Kuo en 2021.



Toujours est-il que nous ne sommes prêts de voir des Apple Glass.