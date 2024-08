Beats Pill 2024 : Apple a lancé la commercialisation ce matin en France !

Sous la marque Apple, il y a les HomePod et HomePod mini, deux enceintes performantes à la qualité audio remarquable. Cependant, ces dernières années, il manquait au catalogue d'Apple une enceinte portable qu'on peut emporter partout avec soi pendant ses déplacements. Pour combler ce manque, Apple a fait renaître la Beats Pill, la célèbre enceinte en forme de pilule qui avait fait les beaux jours de la marque Beats il y a longtemps.

La Beats Pill 2024 est disponible

Vous cherchez une enceinte Bluetooth avec une bonne autonomie, avec une qualité audio exceptionnelle et avec un design haut de gamme ? Ne bougez plus, nous avons pile ce qu'il vous faut (sans volonté de jeu de mots). Apple vient de lancer aujourd'hui en France et à l'international la nouvelle génération de la Beats Pill, une enceinte que vous pouvez transporter partout avec vous et qui a des caractéristiques très haut de gamme pour un prix raisonnable !



Pour ce nouveau modèle, on retrouve une autonomie de 24 heures pour de longues sessions d'écoute en extérieur, Apple a pris au sérieux la demande des consommateurs pour une batterie plus performante et durable. Niveau audio, la Beats Pill 2024 offre un boomer ovale bien plus grand et conçu sur mesure pour des basses plus intenses et profondes, Apple promet également un son plus puissant que la précédente génération.

Chez vous, à la plage, à la piscine... Partout !

Vous pourrez même utiliser votre enceinte au bord d'une piscine ou à la plage (sans déranger d'autres personnes autour évidemment) puisqu'elle embarque l'indice de protection IP67 qui promet une protection optimale contre l'eau et la poussière. Résultat, si votre enceinte Beats Pill reçoit de l'eau suite à un plogeon à proximité, il n'y aura aucun dommage, pareil si elle tombe de la serviette de plage et entre en contact avec du sable !



Niveau format audio, l'enceinte est capable de lire de l'audio en haute résolution au format Lossless sans aucun problème, cependant, cela ne pourra pas se faire en Bluetooth, elle devra être connectée à un appareil compatible USB-C comme un MacBook ou les derniers iPhone 15.



Pour résumer, voici les promesses de la Beats Pill 2024 :

Un son plus puissant et des basses plus profondes et intenses grâce au nouveau boomer ovale

24 heures d'autonomie par cycle de charge

Possibilité de recharger votre iPhone ou tout autres appareils via USB-C grâce à la charge inversée

Protection contre la poussière et l'eau grâce à l'indice de protection IP67

Lecture de musiques en Lossless via câble USB-C

Jumelage facile aussi bien sur iOS que sur Android

Compatible avec l'application Localiser en cas de perte ou de vol

Et tout cela pour un prix exceptionnel de... 169,95€. Vous pouvez l'acheter dès maintenant en noir mat, rouge flamboyant ou champagne.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.