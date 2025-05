Un prototype transparent des Powerbeats Pro 2

Le leaker spécialisé sur les produits Apple, Sonny Dickson, a dévoilé la première image d’un prototype des Powerbeats Pro 2 arborant un design transparent. Initialement lancés en février avec quatre options de couleurs opaques, les Powerbeats Pro 2 apparaissent désormais dans cette variante translucide que l'on a déjà vu chez la filiale d'Apple.

Sonny Dickson, qui a récemment partagé des images de l'iPhone 17 Air, précise qu’il s’agit probablement d’un simple prototype, mais il n’exclut pas la possibilité d’une sortie future, suggérant qu’une version officielle serait “bien plus aboutie”. Le design transparent offre un aperçu des composants internes des Powerbeats Pro 2, un régal pour les passionnés de technologie.

Ce ne serait cependant par une nouveauté au sein de la marque. Apple a précédemment sorti des Beats Studio Buds+ transparents en 2023, permettant de voir une partie des composants internes. Des prototypes d’AirPods transparents ont également été aperçus par le passé, mais sans jamais se concrétiser, à notre grand damn. On espère toujours quelques options de couleurs pour les écouteurs d'Apple, sans passer par des services tiers comme ColorWave.

You’ve probably seen transparent AirPods floating around — here’s the Beats Powerbeats Pro 2 version. Likely just a prototype for now, but if Apple ever releases it, expect a much more polished finish. pic.twitter.com/WKJ21Arnrw