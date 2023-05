Les nouveaux Beats Studio Buds+ transparents sont officiels à 199 € !

Les nouveaux écouteurs Beats Studio Buds+, dont on parle depuis quelques jours avec des fuites chez Amazon puis Best Buy, sont désormais officiels en ce mercredi 17 mai. Comme teasé hier sur le compte Twitter de la marque appartenant à Apple, les écouteurs se démarquent fortement avec leur look transparent qui n'est pas sans rappeler les Nothing Ear 2. Voilà une belle alternative aux AirPods Pro blancs...

L'histoire des Beats Studio Buds+

Pour la petite histoire, les Beats Studio Buds+ ont été découverts pour la première fois dans le code bêta d'iOS 16.4 le mois dernier, et ils ont également fait surface dans les dossiers de la FCC et d'autres bases de données réglementaires à travers le monde. Apple a acquis Beats en 2014 pour 3 milliards de dollars, devenant ainsi propriétaire de la gamme de casques Beats Electronics et du service de musique en streaming Beats Music, qui a donné naissance à Apple Music quelques années plus tard.

Hier soir, Beats a carrément publié une vidéo de teasing :

Tomorrow @ 7 am PT 💎 pic.twitter.com/EKswCDfxpJ — Beats by Dre (@beatsbydre) May 16, 2023

Les nouveautés des Beats Studio Buds+

Les principales nouveautés des écouteurs Studio Buds+ sont les suivants :

Une nouvelle option transparente du plus bel effet, en plus des coloris noir et ivoire

Une autonomie jusqu'à 36 heures avec l'étui de charge USB-C inclus

Des microphones 3x plus grands que la version précédente

Une réduction active du bruit jusqu'à 1,6× plus efficace

Des embouts silicones en quatre taille dont la nouvelle XS

Compatibilité améliorée avec Android

Ce dernier point est intéressant pour les possesseurs de produits Android. Apple met en avant les éléments suivants :

Association express de Google – connexion rapide d’un seul geste et jumelage automatique à tous les appareils Android ou Chrome enregistrés sur votre compte Gmail

Basculement audio – le son bascule en toute transparence entre vos appareils Android, Chromebook et autres appareils compatibles

Localiser mon appareil – localisez vos écouteurs égarés facilement grâce à « Localiser mon appareil » de Google

Pour découvrir les fonctionnalités supplémentaires, téléchargez l’app Beats et débloquez l'accès à des personnalisations produit, des mises à jour logicielles et de nouvelles fonctionnalités vous permettant de profiter au maximum de vos écouteurs.

Pour mémoire, les Beats Studio Buds+ se posent comme une alternative moins chère aux AirPods Pro, avec un design plus compact et sans tige. Surtout, ils permettent d'avoir des options différentes du blanc de base. Ils conservent le "son Beats" typique, un mode Transparence, la compatibilité Spatial Audio, ainsi que l'appairage facile avec les produits Apple.

Prix et disponibilité

Les écouteurs sont vendus au prix de 169,95 $ aux États-Unis, et bientôt à 199,95 € en France sur l'Apple Store, comme le modèle initial sorti en 2021, cf "Apple lance les Beats Studio Buds". Ils seront d'ailleurs également en vente sur Amazon, mais l'entreprise n'a pas encore dévoilé la date de sortie pour l'Europe.



Le prochain produit de la marque sera probablement un nouveau casque supra-auriculaire Beats Studio Pro dont on a parlé il y a une semaine.