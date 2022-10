Gurman affirme que la transparence adaptative fonctionne uniquement sur les AirPods Pro 2

L’ascenseur émotionnel du jour… Si pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons tous cru, et à juste titre, que la transparence adaptative allait être activable sur les AirPods Pro 1 et l'AirPods Max en plus des AirPods Pro 2, Gurman vient nous refroidir avec une explication qui a du sens.

Fausse alerte !

Retournement de situation ! Alors que tout le monde annonçait en début d'après-midi que la transparence adaptative ne fonctionne pas seulement sur les AirPods Pro 2, mais également sur les AirPods Pro 1 et l'AirPods Max, Mark Gurman vient doucher tout le microcosme Apple.



Selon le journaliste de Bloomberg, le paramètre "transparence adaptative" qui est apparu sur la bêta 3 d'iOS 16.1 pour les utilisateurs d'AirPods Pro 1 et d'AirPods Max est un simple bug. Pour rappel, c'est avec cette information que la rumeur s'est propagée depuis plusieurs heures.



D'après lui, il est plus logique qu'Apple se soit trompé dans sa bêta plutôt qu'elle fasse en sorte de proposer une toute nouvelle fonctionnalité sur "d'anciens produits". Comme à son habitude, Apple laisse ce genre de nouvelle grosse fonctionnalité exclusive au dernier modèle, en l'occurrence les AirPods Pro 2, pour inciter les clients à sortir le porte-monnaie.



De plus, durant la présentation, la pomme a bien précisé que ce nouveau système était possible grâce à la puce H2, implantée pour la toute première fois dans les AirPods Pro 2. À voir dans le futur qui aura raison, mais il faut reconnaître que l'explication ci-dessus à du sens.