Bonne nouvelle : les AirPods Pro 1 vont avoir la Transparence adaptative

Officiellement, Apple a déclaré que la transparence adaptative était possible grâce à l'intégration de la puce H2 qui est uniquement présente dans les AirPods Pro 2 , la puce H1 qui est dans les AirPods Pro 1 n'était manifestement pas assez puissante pour gérer la transparence adaptative. C'est en tout cas ce qu'a sous-entendu Apple dans sa communication jusqu'ici. Est-ce que les utilisateurs d'AirPods Pro 1 auront vraiment la même transparence adaptative que les AirPods Pro 2 ? Il y a de fortes chances que celle-ci soit moins efficace que ce que nous avions constaté lors de notre test des AirPods Pro 2 . Pour le moment, Apple ne s'est pas exprimé à ce sujet ! À noter quand même que pour bénéficier de cette nouveauté sur les AirPods Pro 1, il sera nécessaire d'avoir le firmware 5A304A qui est actuellement toujours dans une phase de bêta, mais qui devrait prochainement être déployé pour tous les utilisateurs. Source

Cela a pris du temps à être trouvé dans la mise à jour iOS 16.1, mais celle-ci apporte un nouveau paramètre quand vous allez dans l'application Réglages puis que vous appuyez sur le "i" de vos AirPods Pro. Le test a été fait avec des AirPods Pro de première et de seconde génération et la fonctionnalité est à chaque fois visible, Apple propose bien la " Transparence Adaptative". À la base, cette nouveauté était censée être exclusivement sur les AirPods Pro 2, mais Apple a inclus également la transparence adaptative dans le firmware pour les AirPods Pro 1.

L'une des nouveautés majeures des AirPods Pro 2, c'est l'arrivée de la Transparence adaptative, une fonctionnalité qui permet de limiter l'intensité des bruits assourdissants comme les outils électriques et les sirènes. Avec ce changement, vous pouvez mieux vous concentrer sur la conversation que vous avez avec une autre personne.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.