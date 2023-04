Amazon US a publié par erreur les Beats Studio Buds+ pendant quelques minutes

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs parlent de l'arrivée prochaine des Beats Studio Buds+, une nouvelle paire d'écouteurs avec de meilleures caractéristiques et une réduction de bruit plus performante. Alors que nous apprenions il y a 7 jours que la FCC confirmait les Beats Studio Buds+, on a eu le droit cette nuit à une publication (un peu trop) anticipée sur Amazon.

Les Beats Studio Buds+ n'ont plus de secret

C'est une énorme erreur qui a eu lieu cette nuit sur Amazon aux États-Unis. Alors que les Beats Studio Buds+ n'ont pas été présentés officiellement, une fiche produit des écouteurs est apparue puis a disparu il y a quelques heures sur Amazon US. L'avantage de cette erreur, c'est que la fiche nous a permis de visualiser la totalité des caractéristiques et fonctionnalités de la future paire d'écouteurs sans fil d'Apple.



Au niveau du design, les Beats Studio Buds+ ressemblent trait pour trait à la génération actuelle sans le "+", ils auront exactement la même forme pour les écouteurs comme pour le boîtier de charge. La seule distinction qu'on pourra faire entre les deux générations, c'est la couleur, les Beats Studio Buds+ proposeront un coloris "transparent" où on pourra voir les composants internes des écouteurs et du boîtier (un choix très rare chez Apple qui fait penser aux écouteurs Nothing Ear).

Une autonomie, une réduction de bruit, des microphones... qui évoluent

Parmi les autres avantages des Beats Studio Buds+, on retrouvera une autonomie améliorée pour le boîtier de charge USB-C, celui-ci passera de 32 à 36 heures d'autonomie. Pas de changement en ce qui concerne les écouteurs, ils auront exactement la même autonomie que la génération actuelle.



Les Beats Studio Buds+ proposeront aussi des microphones 3 fois plus grand afin d'améliorer les appels vocaux qui n'étaient pas d'une qualité extraordinaire jusqu'ici. Apple a également travaillé sur une nouvelle ventilation, ce qui va considérablement perfectionner la pression des oreilles.

Beats affirme que les nouveaux Studio Buds+ sont jusqu'à deux fois plus performants en mode Transparence que les modèles précédents et 1,6 fois plus performants en mode réduction active de bruit. Les clients auront aussi le support "Localiser" afin de retrouver leurs écouteurs en cas de perte ou de vol. Sans oublier bien sûr la commande vocale "Dis Siri" pour interagir avec l'assistant vocal sans avoir besoin de toucher à son iPhone !



Comme c'est le cas avec les Studio Buds actuels, Apple continuera à proposer quatre options d'embouts de tailles différentes pour sélectionner celui qui vous convient le plus pour vos oreilles. Cette approche est très appréciée par les clients et Apple la renouvelle pour vous apporter la meilleure expérience possible dès la première utilisation après le déballage.

Tarification et lancement

Quand on vous dit que la fiche Amazon a vraiment tout dévoilé, ce ne sont pas des bêtises. En plus de toutes les améliorations et fonctionnalités, Amazon a aussi révélé la date de sortie des Beats Studio Buds +, ils devraient débarquer aux États-Unis le 18 mai (logiquement aussi en France). Au niveau du prix, Apple les commercialisera à 169,95 dollars, soit un prix similaire à la génération actuelle.