Les écouteurs Beats Studio Buds en super promo à 113 € !

Si vous êtes à la recherche d'une paire d'écouteurs sans fil de qualité mais abordable, vous devriez considérer les Beats Studio Buds. Normalement vendus à 189,95 € (après une récente augmentation du prix initial de 149,95 €), ils bénéficient actuellement d'une réduction importante sur Amazon, soit 113,95 € seulement. Il s'agit certainement de la meilleure promotion que vous pourrez trouver sur ce modèle.

Une baisse de prix historique sur les Beats Studio Buds

Les Studio Buds offrent tout ce qu'il faut pour la plupart des clients, à savoir une qualité sonore solide, un grand confort et une annulation active du bruit. La résistance à l'eau IPX4 en fait également un bon choix pour une utilisation sportive.



Les utilisateurs d'Apple apprécieront que les Beats Studio Buds soient équipés de la puce H1 de la société. Cela permet de coupler les écouteurs avec un iPhone et d'autres appareils Apple rapidement et facilement. Le passage d'un appareil à l'autre est également transparent. Mieux, les Beats Studio Buds prennent également en charge les fonctions Fast Pair et Find My Device d'Android, ce qui en fait un bon achat quel que soit votre système d'exploitation mobile préféré.



Pour ceux qui s'inquiètent du son trop porté sur les basses, sachez que ces dernières années, Beats a fait beaucoup pour affiner son profil audio. Les Studio Buds produisent des médiums et des aigus bien réglés, avec des basses qui n'écrasent pas tout le reste.

Résumé des caractéristiques des Studio Buds :

Un son de qualité

Compatible Audio Spatial

Réduction active du bruit

Un mode Transparence

Jusqu'à 8h d'écoute sans interruption (5h avec la réduction active du bruit activé)

La charge Fast Fuel : 5 minutes de charge = 1 heure de lecture

La fonction "Dis Siri" grâce à l'intégration de la puce H1

Protection IPX4 pour la résistance à l'eau et la transpiration

Plusieurs coloris disponibles

3 embouts

À noter qu'Apple offre 6 mois d'abonnement à Apple Music si vous achetez les Beats Studio Buds.

