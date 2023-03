Apple prépare des écouteurs Beats Studio Buds+

Outre d'éventuels AirPods 4, Apple développe apparemment une nouvelle version des écouteurs Studio Buds appelée Beats Studio Buds+, dont les premiers signes ont été découverts dans la version RC d'iOS 16.4, selon nos confrères de 9to5Mac.

De nouveaux écouteurs Beats

Sans surprise, les Beats Studio Buds "Plus" ressemblent à s'y méprendre aux Beats Studio Buds qui ont été introduits en 2021. Nos amis américains ont expliqué que les écouteurs seront mis à niveau vers une puce H1 ou W1, avant de revenir sur leurs propos indiquant que ce serait une nouvelle puce personnalisée.

Quelles nouveautés attendre pour les Studio Buds+ ?

Apple prévoit d'améliorer l'annulation active du bruit et le mode transparence des Beats Studio Buds+, comme ce qu'on a pu constater lors de notre test des AirPods Pro 2.



Les Beats Studio Buds originaux ont été lancés en 2021 et se positionnaient comme une alternative moins chère aux AirPods Pro. Les Beats Studio Buds sont vendus au prix de 189 euros, leurs successeurs devraient reconduire le même tarif, tout en ajoutant probablement de nouveaux coloris.



Pour mémoire, les écouteurs Beats affichent une qualité quasi-identique aux AirPods, mais avec des basses plus percutantes ainsi qu'un confort accru, principalement à destination des sportifs. Si vous êtes intéressé, sachez qu'ils sont actuellement en promotion à 149 euros sur Amazon.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.